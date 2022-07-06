Ulaştırma Bakanlığından bayram öncesi otobüs firmalarına bilet denetimi

Pandemide en çok yara alan sektörlerden biri olarak, turizmdeki tüm paydaşların tatilin 9 güne çıkmasından memnun olduğunu dile getiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Kişi sayısında geçen yılki bayram dönemine göre yüzde 25 artış oldu. Tatilin ilk günlerini eş-dost ziyareti olarak planlayanlar, sonrası için tatillerini satın aldı. Tatilin ikinci dönemi için de rezervasyonlarda artış oldu. Pandemide tatile özlem duyan kitle 9 günlük tatilde sadece deniz, kum, güneş tatiline değil, kültür turlarına da ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her noktasında hareketlilik var” diye konuştu.<br><br>