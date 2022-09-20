Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Geleceğin teknolojisi 6G’de öncü olmalıyız

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6. nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında 6G Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, “2027 yılına ulaşıldığında mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı öngörülüyor. 2030'lara doğru 6G teknolojisi bilişimde kamu ve özel sektör için 'kilit taşı' konumuna gelecek. Türkiye, bu teknolojilerde öncü olmak zorunda” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ YERLİLİK

Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına kavuşması adına hızla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi: “4,5G ihalesini yaptığımız zaman biz yüzde 40- 45 yerlilik istediğimizi söyledik. Bu hedefimizi koyduğumuzda yerlilik ürünümüz yüzde 1’i geçmiyordu. Bugün yüzde 33'leri geçti. Teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Bilişim, iletişim ve uzay çalışmalarımızda 3 temel kriter var; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bu bağlamda 5G'yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, milli güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir.” REKLAM

2 TRİLYON DOLARLIK KATKI

Bakan Karaismailoğlu, 5G'nin tanıtımını temmuz ayı sonunda İstanbul Havalimanı'nda yaptıklarını hatırlatarak, "5G ve ötesi teknolojilerine yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesi temel önceliğimizdir" dedi. Mobil operatörlerin 5G'ye hazırlanabilmeleri için, yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünlerin mobil şebekelerde denenmesi için birçok süreli izin verdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "18 farklı ilimizde bu denemeler sürmektedir. 5G alanında sağlanan her gelişme, 6G'nin zeminini de oluşturuyor. 2053’e kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedefledik. Bu yatırımlarla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu

Kazlıçeşme-Sirkeci 2023’te hizmette

qAdil Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Üsküdar sahilde gençlerle yürüyen Karaismailoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak hem toplu taşımayı hem bireysel hareketliliği, bisiklet kullanımını ve yaya odaklı ulaşımları özellikle teşvik ettiklerine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Sirkeci Garı'nda Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki hem toplu taşıma hem yaya odaklı ulaşım projelerinde incelemelerde bulunduk. Projemiz, hızlı bir şekilde devam ediyor. Mayıs 2023 öncesi Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemizi hizmete alacağız" şeklinde konuştu.

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