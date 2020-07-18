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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlundan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması İki yıl bitmeden bu yolu hizmete açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aydın-Denizli otoyolu ne zaman bitecek? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Aydın-Denizli otoyolu' açıklaması: İki yıl bitmeden bu yolu hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyoluna ilişkin, "Otoyolumuzun şu an ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Prosedürleri tamamlıyoruz. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır" dedi. Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli bölgesindeki üretime ve istihdama, turizme, tarıma ve ihracata büyük katkısı olacak bir proje" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra geçtiği AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı şantiyelerde Kovid-19'a yönelik her türlü tedbirin alındığını ve projelerin devam ettiğini, bu projelerden Aydın-Denizli otoyolu ihalesinin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

DHA
Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

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İhaleye çok değerli firmaların ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yani böyle bir salgın sürecinden sonra ülkeler kendi ekonomilerini bile sorgularken, ülkemizdeki böyle büyük bir ihaleye bu kadar ilginin gösterilmesi, ülkemizin büyüklüğünün ve ülkemizin değerinin bir sonucudur. Otoyolumuzun şu an ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Prosedürleri tamamlıyoruz. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır."

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DHA
Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, projenin Aydın’ın değerine değer katacağını belirterek, "Aydın-Denizli bölgesindeki üretime ve istihdama, turizme, tarıma ve ihracata büyük katkısı olacak bir proje. Bizim ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi sadece bir yatırım olarak görmemek lazım. Yani burada bir birim harcama yapıyorsak, onun gelişi belki on birim, yirmi birim oluyor. Çünkü artı değerleri çok fazla. O yüzden bizim projelerimiz çok değerli. Gittikleri her yere bizim projeler canlılık getiriyor, hayat getiriyor. Orada yaşayanların yaşam kalitesini, yaşam standardını yükseltiyor" diye konuştu.

DHA
Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

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Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'le yapımı devam eden Ortaklar-Selçuk kara yolunu inceledi.

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