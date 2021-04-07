Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 130 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, alımların 5 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını ve başvuru süresinin 5 Nisan ila 9 Nisan arasında olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

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