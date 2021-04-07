Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak

Hayat

Diyanet’ten salgın önlemi: Teravih evde kılınacak

Günlük Kovid-19 vakaları 50 bine yaklaşınca Diyanet İşleri Başkanlığı da kendi tedbirlerini devreye soktu. Teravih namazı geçen Ramazanda olduğu gibi camilerde değil yine evde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuoyunun merakla beklediği kararı, teması “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlenen Ramazan bilgilendirme toplantısında açıkladı: Mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camide değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık önemli.