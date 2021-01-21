Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait kum ocağı satılıyor

Satış ihalesi 2 Şubat 2021 tarihi ve saat 10:30'da Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
İhaleye ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Satış ihalesi 2 Şubat 2021 tarihi ve saat 10:30'da Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
İhaleye ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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