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Ekonomi

Ülke tarihinde bir ilk: NATO ve AB ülkesi Polonya'ya 24 TB2 SİHA teslimatı tamamlandı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor. Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını bir ülke daha envanterine ekledi.

09:25 - 17/05/2024 Cuma
Diğer
TB2 SİHA
TB2 SİHA

Türkiye ilk kez hem NATO hem de AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış oldu.



Haluk Bayraktar: Gurur duyuyoruz


Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB2'lerin son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu.


"Bu ideallerin hayata geçmesinde büyük gayretleri ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum" dedi.


BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da teslimata ilişkin açıklama yaptı. "Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Her biri 6 adet hava aracı ve 3 adet yer kontrol istasyonundan oluşan 4 ayrı paketin teslimat için Mayıs 2021’de Polonya ile anlaşma imzalanmıştı.


#BAYKAR
#Haluk Bayraktar
#NATO
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