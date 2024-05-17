Ülke tarihinde bir ilk: NATO ve AB ülkesi Polonya'ya 24 TB2 SİHA teslimatı tamamlandı

Sanayi Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır" dedi.