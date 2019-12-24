Ekonomi Ülkelerle ikili anlaşmalar yapılacak, balıkçılar uzak denizlere açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ülkelerle ikili anlaşmalar yapılacak, balıkçılar uzak denizlere açılacak

Ülkelerle ikili anlaşmalar yapılacak, balıkçılar uzak denizlere açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe sorunların çözümü için politika belgesi hazırlandı. Buna göre, uzak denizlerde açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla ülkelerle ikili anlaşmalar yapılması sağlanacak. Yetiştiricilik alan ihtiyacının giderilmesi için Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ve yeni türlerin üretimi hedefiyle yeni alanlar belirlenecek.

Haber Merkezi AA
Balıkçılar uzak denizlere açılacak.
Balıkçılar uzak denizlere açılacak.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümü için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla eylem planı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte 2019-2023 dönemine ilişkin Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi hazırladı.

Belgenin, karar vericiler ve ilgili kurumlar için politika önerileri getirmesi amaçlanıyor. Söz konusu belgeden derlenen bilgiye göre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı da hazırlandı.

Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında
GÜNDEM
Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Buna göre, aşırı avcılık baskısının azaltılması için tür ve bölge bazlı avcılık izinleri geliştirilecek. Balıkçıların turizm ve yetiştiricilik gibi alternatif geçim kaynaklarına yönlendirilmesi sağlanacak.

  • Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık desteklenecek. Bu balıkçılarca balıkçılık turizmi yapılması için mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yetiştiricilik alan ihtiyacının giderilmesi için Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ve yeni türlerin üretimi hedefiyle yeni alanlar belirlenecek. Kabuklu ve yumuşakça yetiştiricilik alanları da tespit edilecek. Bu türlerin yetiştirilmesi için kuluçkahaneler kurulacak.

Deniz suyunu karada kullanan yetiştiricilik tesislerinin kurulması sağlanacak. Bu kapsamda yetiştiricilik izin ve onay süreçlerindeki bürokratik işlemler azaltılacak.

Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
FOTOĞRAF 11
Title
Manyas Gölü’nden doğan ve 17 köyden geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan Kara Dere’de binlerce balık öldü. Yüzlerce balığın nefes almak için suyun üstüne çıktığı ve dakikalar sonra öldüğü kameralara yansıdı.
Title
Bölge halkı 30 yıldır belirli dönemlerde bu ölümlerin yaşandığını belirtirken, çevreye yayılan koku da vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce de Susurluk Çayı’nda balık ölümleri yaşanmış, yetkililer inceleme başlatmıştı.
Title
Sultaniye Köyü Muhtarı Derviş Mete, “Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar bunun bir çaresini bulması gerekiyor. Burada can çekişen balıkların hepsi ölüyor...
Title
30 senedir köyümüzde balık ölümleri dönem dönem yaşanıyor. LPG’yi andıran bir koku yayılıyor. Çoluk, çocuk herkes bu havayı soluyor. Su azaldığı zaman su da kirlilik oranı artıyor ve balıklar nefes alamıyor. Balıkların solungaçları tıkanıyor” dedi.
Title
17 köyü etkiliyor <br> <br> Çevreci Hasan Balças, bundan 4-5 gün önce Susurluk Çayı’nda da binlerce balık ölümü olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere denilen akarsuyumuz 17 köyün içinden geçerek bölgeyi etkiliyor. Bu suların kenarında 1 saat bile duramazsınız...
Title
O kadar pis kokuyor, kimyasal artıklar hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bizim sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Yetkililerden mutlaka çözüm bulmalarını talep ediyoruz. İnsanlar buradan can çekişen balıkları götürüyor çoluk çocuklarını yediriyor, kendi yiyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Denize akana kadar geçen köylerden çiftçiler tarlalarında sulama yapıyor” diye konuştu.
Title
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Genel Sekteri Sedat Güler, 2-3 sene önce Susurluk Çayı’ndaki kirlilik ve ölen balıklarla ilgili eylem yaptıklarını belirterek, “O zaman ölümler Canbalı Deresi’ne ulaşmıştı. Bizler de orada eylem yapmıştık. Bursa ve Balıkesir valiliklerine ulaşmıştık. Sorun kısmen çözülmüştü. Şimdi de Manyas Gölü’nden gelen Kara Dere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İlerde bir maya fabrikası var ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan balık ölümleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
Title
“Yılan balıkları havyar dökmek için burayı kullanıyor” <br> <br> Sultaniye Köyü’nde yaşayan Hasan Cankurt ise, “Uluslararası bir belgesel kanalında, yılan balığının havyar dökümü için bu dereyi kullandığını duymuştum. Bu kadar önemli bir derenin bu hale getirmesini ancak insan yapabilir. Bu derede çok eskiden yüzüyor, balığını yiyor ve suyunu içiyorduk” dedi.
Title
Karacabey İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ceval Buran, “Kara Dere’de balık ölümleri yaşanmaktadır. Bunun sebebi kimse bilmek istiyoruz. Çevreci dostları bekliyoruz. Böyle katliam olmaz. Buraya dün akşam ilaç salındığının haberini bize verdiler. Balık ölümleri akşam başlamış ve sabaha kadar devam etmiş, hala da devam ediyor” şeklinde konuştu.
Title
(Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
Title
(Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
Manyas Gölü'nden doğan Kara Dere'de binlerce balık telef oldu. İddiaya göre balık ölümleri bölgeye yakın bir maya fabrikasının atık suyundan kaynaklanıyor.


Mevcut tür ıslah çalışmalarının artırılmasıyla ekonomik değeri yüksek yeni türler yaygınlaştırılacak. Yetiştiricilik potansiyeli ve pazarlama imkanı yüksek balıkların üretimi artırılacak.

  • Hamsi, çaça, lüfer, palamut, sardalya, barbunya, mezgit, kalkan, istavrit, beyaz kum midyesi gibi önemli ticari türlerin stokları belirlenecek ve yönetilmesi için planlar hazırlanacak.

Akvaryum balıklarının ithalatı azaltılacak

  • Uzak denizlerde açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi için ülkelerle ikili anlaşmalar yapılması sağlanacak. Bu amaçla hedef ülkeler belirlenecek ve balıkçılar yönlendirilecek.

Nesli tehlikede olan türlere yönelik tedbir alınacak.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yem amaçlı sucul canlıların üretimi teşvik edilecek.

Akvaryum balıkları ithalatının azaltılması için bu türün üretimine teşvik getirilecek.

Pülümür çayına kaçak balıkçıların verdiği elektrik, balıkları telef etti: Binlerce balık öldü
GÜNDEM
Pülümür çayına kaçak balıkçıların verdiği elektrik, balıkları telef etti: Binlerce balık öldü

Atıklar gübre olarak kullanılacak

Deniz yetiştiricilik tesislerinin kıyı yapı ihtiyaçları giderilecek. Kıyıdan kafeslere yavru, yem nakli ve kafeslerde yetiştirilen ürünlerin karaya çıkarılmasında kullanılmak üzere balıkçılık kıyı yapılarında yetiştiriciler için gerekli alanlar tahsis edilecek. Bu üreticiler için depo alanları oluşturulacak.

Çevre dostu yetiştiricilik yapılması için tesislerin yenilenebilir enerji desteklerinden faydalanması sağlanacak. Çevre dostu yetiştiricilik yapan tesislerin uluslararası geçerlilikte sertifikalandırılması desteklenecek.

Atıkların gübre olarak kullanımı gibi çevre dostu yeni sistemler geliştirilecek.

Bu tesislerin üretim kalitesinin artırılması için kuluçkahanelerin modernize edilmesi sağlanacak. Hastalıktan ari ve sertifikalı kuluçkahane sayısının artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak teşvik sistemi oluşturulacak. Balık hastalıklarıyla mücadele yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda yerli aşı geliştirilecek.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yeni koruma alanları oluşturulacak.

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
FOTOĞRAF 16
Title
Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor.
Title
Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor.
Title
Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor.
Title
Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı.
Title
YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI: Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi.
Title
Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz. dedi.
Title
Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi.
Title
İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK: Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu: Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz...
Title
Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir.
Title
AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR: Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi.
Title
Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi.
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen Denizli'deki firma, şimdi de Çin ve Japonya pazarına girdi.


Bahçeliden çok sert tepki

Bahçeli'den çok sert tepki

'​Kanal İstanbul'dan rahatsız olan şuursuz ve gayri millidir'.
İBB protokolden çekilemez

'İBB protokolden çekilemez'

​Bakan Kurum Kanal İstanbul'la ilgili açıklama yaptı.
Yunan mevkidaşı ile kritik görüşme

Yunan mevkidaşı ile kritik görüşme

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin içeriği gizli tutuldu.
Rekor üstüne rekor

Rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul 113 bin seviyesini aştı.
Yapan yandı

Yapan yandı

U​çuş güvenliğini tehlikeye düşürenlerin cezası artıyor.
Araç çekilmeyecek!

Araç çekilmeyecek!

İçişleri Bakanlığından 81 ile park yasağı ihlali uyarısı yapıldı.

Kameralı<br>takip geliyor

Kameralı
takip geliyor

Uzaktan ceza işlemi uygulanabilecek..

Her cephede karşımızdalar

Her cephede karşımızdalar

Rus paralı askerleri Libya'da istikrarsızlık kaynağı haline geldi.
120 bin kişi<br>sınıra akın etti

120 bin kişi
sınıra akın etti

​Çocukları bombardımandan kaçırarak boş arazilere çadır kurdular.
69 alanda yangın

69 alanda yangın

​Karadeniz'de 4 il yangınlarla boğuşuyor.
İETT otobüsü <br>yan yattı

İETT otobüsü
yan yattı

​Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Derbiyi kazanan Fnerbahçe'den iki isim kadroda.
Adana'da okullar tatil edildi

Adana'da okullar tatil edildi

Kentte yoğun sağanak yağış etkili oluyor.
Yüzlerce var

Yüzlerce var

​10 yıldır burada, doğa katliamına neden oluyor.
YTL için<br> son gün 31 Aralık

YTL için
son gün 31 Aralık

Piyasada hala değişmeyen 174 milyon lira var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.