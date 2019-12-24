Ülkelerle ikili anlaşmalar yapılacak, balıkçılar uzak denizlere açılacak

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümü için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla eylem planı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte 2019-2023 dönemine ilişkin Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi hazırladı.

Belgenin, karar vericiler ve ilgili kurumlar için politika önerileri getirmesi amaçlanıyor. Söz konusu belgeden derlenen bilgiye göre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı da hazırlandı.

GÜNDEM Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Buna göre, aşırı avcılık baskısının azaltılması için tür ve bölge bazlı avcılık izinleri geliştirilecek. Balıkçıların turizm ve yetiştiricilik gibi alternatif geçim kaynaklarına yönlendirilmesi sağlanacak.

Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık desteklenecek. Bu balıkçılarca balıkçılık turizmi yapılması için mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yetiştiricilik alan ihtiyacının giderilmesi için Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ve yeni türlerin üretimi hedefiyle yeni alanlar belirlenecek. Kabuklu ve yumuşakça yetiştiricilik alanları da tespit edilecek. Bu türlerin yetiştirilmesi için kuluçkahaneler kurulacak.

Deniz suyunu karada kullanan yetiştiricilik tesislerinin kurulması sağlanacak. Bu kapsamda yetiştiricilik izin ve onay süreçlerindeki bürokratik işlemler azaltılacak.

FOTOĞRAF 11 Manyas Gölü’nden doğan ve 17 köyden geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan Kara Dere’de binlerce balık öldü. Yüzlerce balığın nefes almak için suyun üstüne çıktığı ve dakikalar sonra öldüğü kameralara yansıdı. Bölge halkı 30 yıldır belirli dönemlerde bu ölümlerin yaşandığını belirtirken, çevreye yayılan koku da vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce de Susurluk Çayı’nda balık ölümleri yaşanmış, yetkililer inceleme başlatmıştı. Sultaniye Köyü Muhtarı Derviş Mete, “Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar bunun bir çaresini bulması gerekiyor. Burada can çekişen balıkların hepsi ölüyor... 30 senedir köyümüzde balık ölümleri dönem dönem yaşanıyor. LPG’yi andıran bir koku yayılıyor. Çoluk, çocuk herkes bu havayı soluyor. Su azaldığı zaman su da kirlilik oranı artıyor ve balıklar nefes alamıyor. Balıkların solungaçları tıkanıyor” dedi. 17 köyü etkiliyor <br> <br> Çevreci Hasan Balças, bundan 4-5 gün önce Susurluk Çayı’nda da binlerce balık ölümü olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere denilen akarsuyumuz 17 köyün içinden geçerek bölgeyi etkiliyor. Bu suların kenarında 1 saat bile duramazsınız... O kadar pis kokuyor, kimyasal artıklar hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bizim sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Yetkililerden mutlaka çözüm bulmalarını talep ediyoruz. İnsanlar buradan can çekişen balıkları götürüyor çoluk çocuklarını yediriyor, kendi yiyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Denize akana kadar geçen köylerden çiftçiler tarlalarında sulama yapıyor” diye konuştu. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Genel Sekteri Sedat Güler, 2-3 sene önce Susurluk Çayı’ndaki kirlilik ve ölen balıklarla ilgili eylem yaptıklarını belirterek, “O zaman ölümler Canbalı Deresi’ne ulaşmıştı. Bizler de orada eylem yapmıştık. Bursa ve Balıkesir valiliklerine ulaşmıştık. Sorun kısmen çözülmüştü. Şimdi de Manyas Gölü’nden gelen Kara Dere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İlerde bir maya fabrikası var ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan balık ölümleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. “Yılan balıkları havyar dökmek için burayı kullanıyor” <br> <br> Sultaniye Köyü’nde yaşayan Hasan Cankurt ise, “Uluslararası bir belgesel kanalında, yılan balığının havyar dökümü için bu dereyi kullandığını duymuştum. Bu kadar önemli bir derenin bu hale getirmesini ancak insan yapabilir. Bu derede çok eskiden yüzüyor, balığını yiyor ve suyunu içiyorduk” dedi. Karacabey İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ceval Buran, “Kara Dere’de balık ölümleri yaşanmaktadır. Bunun sebebi kimse bilmek istiyoruz. Çevreci dostları bekliyoruz. Böyle katliam olmaz. Buraya dün akşam ilaç salındığının haberini bize verdiler. Balık ölümleri akşam başlamış ve sabaha kadar devam etmiş, hala da devam ediyor” şeklinde konuştu. (Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü (Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü Manyas Gölü'nden doğan Kara Dere'de binlerce balık telef oldu. İddiaya göre balık ölümleri bölgeye yakın bir maya fabrikasının atık suyundan kaynaklanıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Mevcut tür ıslah çalışmalarının artırılmasıyla ekonomik değeri yüksek yeni türler yaygınlaştırılacak. Yetiştiricilik potansiyeli ve pazarlama imkanı yüksek balıkların üretimi artırılacak.

Hamsi, çaça, lüfer, palamut, sardalya, barbunya, mezgit, kalkan, istavrit, beyaz kum midyesi gibi önemli ticari türlerin stokları belirlenecek ve yönetilmesi için planlar hazırlanacak.

Akvaryum balıklarının ithalatı azaltılacak

Uzak denizlerde açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi için ülkelerle ikili anlaşmalar yapılması sağlanacak. Bu amaçla hedef ülkeler belirlenecek ve balıkçılar yönlendirilecek.

Nesli tehlikede olan türlere yönelik tedbir alınacak.

REKLAM

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yem amaçlı sucul canlıların üretimi teşvik edilecek.

Akvaryum balıkları ithalatının azaltılması için bu türün üretimine teşvik getirilecek.

GÜNDEM Pülümür çayına kaçak balıkçıların verdiği elektrik, balıkları telef etti: Binlerce balık öldü

Atıklar gübre olarak kullanılacak

Deniz yetiştiricilik tesislerinin kıyı yapı ihtiyaçları giderilecek. Kıyıdan kafeslere yavru, yem nakli ve kafeslerde yetiştirilen ürünlerin karaya çıkarılmasında kullanılmak üzere balıkçılık kıyı yapılarında yetiştiriciler için gerekli alanlar tahsis edilecek. Bu üreticiler için depo alanları oluşturulacak.

Çevre dostu yetiştiricilik yapılması için tesislerin yenilenebilir enerji desteklerinden faydalanması sağlanacak. Çevre dostu yetiştiricilik yapan tesislerin uluslararası geçerlilikte sertifikalandırılması desteklenecek.

Atıkların gübre olarak kullanımı gibi çevre dostu yeni sistemler geliştirilecek.

Bu tesislerin üretim kalitesinin artırılması için kuluçkahanelerin modernize edilmesi sağlanacak. Hastalıktan ari ve sertifikalı kuluçkahane sayısının artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak teşvik sistemi oluşturulacak. Balık hastalıklarıyla mücadele yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda yerli aşı geliştirilecek.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yeni koruma alanları oluşturulacak.