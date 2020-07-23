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Ekonomi Ülker Kurban Bayramında online alışverişe hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ülker Kurban Bayramı’nda online alışverişe hazır

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerini bünyesinde barındıran Ülker, aralarında Ülker Select, Laviva ve Caramio’nun mini çeşitlerinin de bulunduğu çikolata ve şekerlemede 52 ürünüyle tüm satış noktalarında ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Haber Merkezi AA
Ülker, 52 ürünüyle tüm satış noktalarında ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.
Ülker, 52 ürünüyle tüm satış noktalarında ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, çikolatada Ülker Ece ve Ülker Çikolatin gibi bayramların vazgeçilmez klasikleri arasında yer alan ürünlerin yanı sıra, dışı sütlü ve beyaz çikolata, içi lezzetli fındık kremasıyla dolu, deniz kabuğu formunda şekilleri ve şık hediyelik kutusuyla “Ülker Select Çikolata” isimli yeni ürünüyle, Kurban Bayramı’na da mutluluk ve lezzet katacak.

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Çayın yanında en sevilen atıştırmalıklar

Ülker’in sevilen atıştırmalık çikolata ürünleri “Caramio”, “Laviva”, “Metro” ve “Ülker Çikolatalı Gofret” ise Kurban Bayramı’nda da mini boylarıyla tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

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  • Şekerlemede de klasikler arasına giren geleneksel Türk lokumundan esinlenerek üretilen “Ülker Lokumcuk” ve geniş bir tüketici kitlesi bulunan “Ülker Toffe Damla Sakızlı” bu bayramın da sevilen lezzetlerinden olacak.

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