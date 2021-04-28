Ultralight uçak ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.
İhale, 10.05.2021 Pazartesi günü sat 14.00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar İdareye teslim edilmelidir.