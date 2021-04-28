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Ekonomi Ultralight uçak ihaleyle satılacak
BASIN İLAN

Ultralight uçak ihaleyle satılacak

Sapanca Belediyesi, ultralight uçak ihaleyle satılacağını duyurdu. Belediye, ihalenin 10 Mayıs'ta 'açık ihale usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ultralight uçak ihaleyle satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.

İhale, 10.05.2021 Pazartesi günü sat 14.00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar İdareye teslim edilmelidir.

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