Ekonomi Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliği kiralama ihalesi
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Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliği kiralama ihalesi

Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş., Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliğini kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliği kiralama ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; toplamda en az 25 adet tekne ile 4 adet hat üzerinde turistik gezi teknesi işletmeciliğinin kiralanmasına ilişkin ihale, 22 Haziran 2022 tarihinde Burulaş Akademi Eğitim Salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini tekne başına aylık kira bedeli üzerinden verecek. Tekne başına aylık kira bedeli 550 Türk Lirasıdır. İhale, 2886 Numaralı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif akabinde açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.

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