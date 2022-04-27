Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; personel alımı için 2020-2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda istenilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, yabancı dil (İngilizce) alanında 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait, Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya Uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.
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