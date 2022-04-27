Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinden personel alım ilanı
BASIN İLAN

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden personel alım ilanı

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 3 Uzman Yardımcısı alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Uludağ İhracatçı Birliklerinden personel alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; personel alımı için 2020-2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda istenilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, yabancı dil (İngilizce) alanında 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait, Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya Uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Antarktika değil Aygır Gölü

Antarktika değil Aygır Gölü

Buzları bir türlü çözülmedi.
Yeni 10 liralarkullanıma çıkıyor

Yeni 10 liralar
kullanıma çıkıyor

​Merkez Bankası bugün tedavüle sokacak.
Fatih’te bıçaklı dehşet kamerada

Kanada ve Japonya'da da ortaya çıktı.
'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi

​'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı.

Kapalı mekanlarda maske mecburiyeti sağlık kurumları ve toplu taşıma hariç tümüyle kaldırıldı.

Polis ​giydiği kıyafetlerden tespit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.