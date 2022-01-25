Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Üniversite, Mühendislik, Hukuk, Eczacılık, Eğitim, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Yabancı Diller, Turizm ve Mutfak Sanatları ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına 53 akademik personel alımı yapacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.