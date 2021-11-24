Ekonomi Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks TLnin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks: TL'nin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş

Döviz kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nın, değerinin yüzde 30 altında olduğunu belirterek manipülatif hareketlerin söz konusu olduğunu savundu. Grafikler eşliğinde paylaşımda bulunan Brooks, mevcut koşullarda TL'nin, dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında olması gerektiğini söyledi.

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Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks: TLnin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş
Robin Brooks

Türkiye'nin ihracatta rekor üstüne rekor kırmasına rağmen doların son dönemdeki spekülatif artışı sürüyor. Türk Lirası, dolar karşısında dün 13,50'yi gördü. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından Türkiye'deki döviz kurunda yaşanan artışı değerlendirdi.

"YÜZDE 30 DAHA DEĞERLİ OLMALI"

Bir dizi grafikli paylaşımda bulunan Brooks, manipülatif bir durumun söz konusu olduğu imasında bulunarak mevcut şartlarda TL'nin yüzde 30 daha değerli olması gerektiğini söyledi. Brooks, TL'nin dolar karşısındaki adil değerinin 9 lira 50 kuruş civarında olduğunu belirtti.

2018'DE DE BENZERİ YAŞANDI

ABD'nin eski Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik tehdidini ve Rahip Brunson olayından sonra yaşananlara da dikkat çeken ekonomist, 2018'de de 5 lira 50 kuruş olması gereken doların 7,20'yi gördüğünü hatırlattı.

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