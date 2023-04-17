Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın: Amerika’nın bize vermediği gemileri uçakları Türkiye yapmayı başarmıştır

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Gemi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla pazartesi günü servise verildi. Ama bugünkü daha manalı. Acaba Türk ordusunun, savunma sanayisinin yaptıkları nelerdir? Gördüğünüz gibi muazzam bir başarı ve Türkiye’nin Akdeniz’e, Barbaros’un yeniden geri dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu yerli, milli ve otonom silah sistemlerinin en büyüğünü yaptık. Bu Türk milleti için büyük bir gurur kaynağıdır. İkincisi, bunu kamu ve özel sektör birlikte yapıyor ama Türk aklı Amerika’nın bize vermediği gemileri, uçakları Türkiye başarmıştır. Evet, biz İspanyollarla beraber yaptık bunu ama bu bir know-how. Bunun daha büyüğünü yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Bu tam bir uçak gemisi olacak” dedi.