Ekonomi Üniversite kampüslerine Turkcellden yüksek hızlı internet
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Üniversite kampüslerine Turkcell’den yüksek hızlı internet

Üniversite kampüslerine Turkcell’den yüksek hızlı internet

Öğrencilerin bilgiye kolayca erişebilmesi ve dijital dünyayı yakalaması için destek olan Turkcell, yaklaşık 1 milyon üniversiteliye ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin 50’den fazla üniversite kampüsüne kurduğu Turkcell Wi-Fi noktaları sayesinde tüm operatör kullanıcıları kampüslerde yüksek hızlı internet kullanılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata.
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü Turkcell, şimdi de üniversitelerin bu alandaki dönüşümüne katkı sağlıyor. Turkcell’in yeni hayata geçirdiği proje sayesinde üniversite öğrencileri kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek.

Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50’den fazla üniversite kampüsünde geçerli olan hizmetle üniversiteliler sınavlarına hazırlanırken ya da dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internet kullanabilecek.

Ayrıca kişisel gelişimleri için dijital eğitim olanaklarından da faydalanabilecek. Bunun için öğrenciler, Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu üniversitelerde Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece cep telefonu numaralarını girerek internete kolaylıkla bağlanabilecek.

Şirketlerin yanı sıra üniversitelerin de dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarının altını çizen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Turkcell olarak tüm sektörlerin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni projemizle de üniversitelerin dijitalleşmesine katkı sunuyoruz. Ülkemizin dijitalleşmesi yolunda gençlerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Turkcell olarak onların bilgiye erişimlerini hızlandırmak ve bu vesileyle eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ile üniversite kampüslerine Turkcell Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize okullarında ücretsiz internet hizmeti sağlarken bir yandan da Türkiye’deki üniversitelerin geleceğin teknolojilerine hazır olmasına katkı sağlıyoruz. Bu noktada yüksek hızları destekleyen fiber optik altyapı yatırımını üniversiteler için yaparak onları yüksek hızda internet ile buluşturuyoruz.

  • Şu anda 50’den fazla kampüste, yaklaşık 1 milyon kişiye Turkcell Wi-Fi hizmeti sunmaya başladık.

Kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projede bizimle birlikte olarak gençlere katkı sağlamamıza vesile olan tüm üniversitelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Kampüslerde tüm üniversitelilere Turkcell’den 1 GB internet

Üniversite kampüslerine kurulan Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak aylık 1 GB internet sunuluyor. Bununla birlikte gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan GNÇ paket kullanıcıları ise 10 GB internetin sahibi oluyor. Bu sayede üniversiteliler, kampüslerindeki Turkcell Wi-Fi noktalarından internete bağlanarak hem dersleri için hem de derslerinden kalan zamanlarda diledikleri gibi internet kullanabilecek.

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