Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli 3 Büro Personeli 1 Destek Personeli alınacak.

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 (on) gün içinde www.uak.gov.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.09.2021 / 15.09.2021 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent / Ankara) (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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