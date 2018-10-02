Ekonomi Ünlü yatırımcıdan çarpıcı tespit Çok kan dökülecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Ünlü yatırımcıdan çarpıcı tespit: İki ülke arasında kan dökülecek​

Ünlü yatırımcıdan çarpıcı tespit: Çok kan dökülecek

ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius'tan çok çarpıcı bir çıkış daha geldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik 6 ay zaman biçen Mobius, bu süre zarfında iki ülke arasında oldukça fazla kan döküleceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius CNBC’nin Squawk Box programında ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çin oldukça sert bir rakip olacağından bahseden Mobius,''Şu an Çin’in yararına olan 300 milyon dolarlık bir dış ticaret açığından bahsediyoruz, bu durumdan kolayca vazgeçmeyecektir. Yine de ABD ve Çin’in altı ay sonunda bir ticaret anlaşmasına varabileceğini düşünüyorum fakat anlaşmaya varılana dek oldukça fazla kan dökülecek.” dedi.

Mark Mobius

  • ABD’nin yılın başında Çin’den gelen çamaşır makineleri ve solar panellere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında “göze göz dişe diş” bir ticaret savaşı başlamıştı.

ABD, dış ticaret açığı sebebiyle Çin’i suçlarken, Çin ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki ülkenin arabulucuları birçok kez bir araya gelmiş olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.

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