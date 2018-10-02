Ünlü yatırımcıdan çarpıcı tespit: Çok kan dökülecek

ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius CNBC’nin Squawk Box programında ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çin oldukça sert bir rakip olacağından bahseden Mobius,''Şu an Çin’in yararına olan 300 milyon dolarlık bir dış ticaret açığından bahsediyoruz, bu durumdan kolayca vazgeçmeyecektir. Yine de ABD ve Çin’in altı ay sonunda bir ticaret anlaşmasına varabileceğini düşünüyorum fakat anlaşmaya varılana dek oldukça fazla kan dökülecek.” dedi.

Mark Mobius

ABD’nin yılın başında Çin’den gelen çamaşır makineleri ve solar panellere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında “göze göz dişe diş” bir ticaret savaşı başlamıştı.

ABD, dış ticaret açığı sebebiyle Çin’i suçlarken, Çin ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki ülkenin arabulucuları birçok kez bir araya gelmiş olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.

EKONOMİ Sahibinden.com'a 10 milyon TL ceza kesildi