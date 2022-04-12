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Ekonomi UpEnerji Akaryakıt ve Lojistik sektörüne yenilikçi finansal çözümleri ile yeni bir soluk getirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

UpEnerji Akaryakıt ve Lojistik sektörüne yenilikçi finansal çözümleri ile yeni bir soluk getirecek

Akaryakıt ve Lojistik sektörünün finansal ihtiyaçlarına tek noktadan anahtar teslim çözümler sunacak olan Upenerji, güçlü finansal yapısı ve teknolojisi ile sektöre hızlı bir giriş yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UpEnerji Akaryakıt ve Lojistik sektörüne yenilikçi finansal çözümleri ile yeni bir soluk getirecek
Suat Dolu

İlk faaliyetlerine akaryakıt sektöründe finansal aracılık yaparak başlayan Upenerji, taşıt tanıma sistemleri üzerinden son kullanıcıya bir çok ödeme seçeneği ile desteklenen avantajlı fiyatlar sunmayı hedefliyor.

Akaryakıt ve Lojistik Sektöründe Deneyimli Ekip

20 yılı aşkın sektör tecrübesi bunulan Upenerji Genel Müdürü Suat Dolu, Sektör için geliştirdikleri yeni ürün ve servislerle bayilerin karlılığını artıracak, finansal maliyetlerini azaltacak çözümler sunacaklarının altını çizdi.

Dijitalleşen dünya trendlerine paralel olarak Akaryakıt İstasyonlarını dijital çözümlerle buluşturacakları örnek istasyon ile kullanılabilecek her türlü teknoloji ve finansal çözümleri gerçek ortamda kullanıcıları ile buluşturacağını da ekleyen Suat Dolu “sektörün teknolojiye ve hıza çok ihtiyacı var, 24 yıllık deneyimimizi akaryakıt ve lojistik çözümlerimizi daima ileri taşıyacak şekilde kullanacağız.” dedi.

Maliyetsiz ve hızlı çözümler

Upenerji, Lojistik Sektöründeki tahsilat zorluğu ve fonlama maliyetlerini yönetmek için geliştirdiği çözümler sayesinde, bu şirketlere operasyonlarını daha verimli yönetmek için hem ek maliyetsiz hem de hızlı çözümler sunarak vazgeçilmez İş Ortağı olma hedefi ile ilerliyor.

Upenerji, Akaryakıt Finansal aracılığı yapmak üzere. Şirket, 2021 yılında Kurumlara Sadakat çözümleri sunmak üzere kurulan Moneybo Kurumsal Hizmetler A.Ş’nin iştirakidir.

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