Üreten kadınlara kaynak fırsatı

Halkbank'ın toplumsal refaha katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması, kadınların her alanda olduğu gibi ekonomide de var olduğunu göstermeyi hedefliyor. Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve bankacılık hizmet paketleri de sunulacak. Yarışmanın kazananları, Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

YÜZDE 50 KADIN ŞARTI

Yarışma, hisselerinin en az yüzde 50'si kadın girişimcilere ait olan işletmelere ve yönetim kurulu başkanı veya ortaklarının yüzde 50'si kadın olan kooperatiflere açık olacak. Yarışmaya katılacak girişimciler, bankanın düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma fırsatı da elde edecek. İlk 100'e giren girişimciler, Ocak 2025’te başlayacak eğitim programında "markalaşma", "dijitalleşme", "sürdürülebilirlik" ve "kurumsal destekler" konularında eğitim alacak.

70 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADI

Banka, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar lira katkı sağladı. Kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yapan banka, İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Banka, bu krediyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.

Kalkınmaya yenilikçi düşünce katkısı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşıp kesintisiz destek sağladıklarını belirtti. Arslan, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığını aktardı. Arslan, "Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor" dedi.







