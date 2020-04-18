Ekonomi Üretimde akıllı karantina devri Sanayiciler sürekliliği sağlamak için çalışıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretimde akıllı karantina devri: Sanayiciler sürekliliği sağlamak için çalışıyor

Sanayiciler akıllı karantina yöntemi ile üretimin devam etmesi için gece gündüz çalışıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avdagiç, akıllı karantina ile iktisadi faaliyetlerin sürdürüldüğüne işaret etti.
Avdagiç, akıllı karantina ile iktisadi faaliyetlerin sürdürüldüğüne işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, iş dünyasının ağır bir imtihanla karşı karşıya olduğunu belirtti. Rafların boş kalmaması için üretime devam edildğinin altını çzien Avdagiç, akıllı karantina ile iktisadi faaliyetlerin sürdürüldüğüne işaret etti.

SİPARİŞLER AKSATILMIYOR

Virüsün yayılmasını önlemek için akıllı karantinanın devreye alınması gerektiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımız, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin söylediği gibi evinde kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya, teknolojiden ulaşıma birçok hayati sektörünün yaşaması için üretime devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki: Evde kal Türkiye, senin için üretime devam ediyoruz."

BİRİNCİ ÖNCELİK ÇALIŞAN SAĞLIĞI

  • Avdagiç, asgari seviyede çalışmayı sürdüren iş yerleri ve fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini belirtti. İşletmelerin koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği, Sağlık Bakanlığının yayımladığı önlemleri aldığını belirten Avdagiç, "Sağlık ve güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start veriyorlar. Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için bulacağımız çarelerle yaşatacağız. Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz. Ekonomiyi, sistemi durdurmamamız gerekiyor. Şunu unutmayalım ki, birkaç ay sonra virüsün oluşturacağı tahribatı, şu günlerde yapacağımız çalışmalar belirleyecek. Bu yüzden iş dünyasının aktörleri olarak içinde bulunduğumuz günleri, çalışma hayatımızın yeniden canlanması için kuluçka süresi olarak görmeliyiz. İstihdam ve ödeme çarklarını ne kadar koruma altına alabilirsek salgının etkisini o denli hafifletmiş oluruz" diye konuştu.

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