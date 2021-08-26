Yatırım köprüleri kuralım

TurabExpo tarafından düzenlenen ve 27 Ağustos’a kadar İstanbul’da sürecek olan 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 18 ülkeden 1000’den fazla Arap iş insanının katılımıyla başladı. 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, aynı zamanda 7. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmaları bir araya geliyor.

EKONOMİK KALKINMA PLANI

Fuarın açılışında konuşan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, etkinlik kapsamında yatırımlara ilişkin toplantılar gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti: ”Bilindiği gibi bölgemiz zor günlerden geçiyor. Türkiye olarak biz Arap ülkelerine yönelik yeni bir ekonomik vizyonla ortaya çıkmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Türk ve Arap şirketlerinin tamamının projemize destek vermesi ve bu konuda tutum izlemelerine davet ediyoruz. Yatırım şirketleri, Türkiye’de yatırım olsun, Arap ülkelerinde yatırımlar olsun durmadan bu yatırımları yapmak ve gerçek bir köprü kurmak istiyoruz. Türk-Arap ortak bir ekonomik kalkınmasını yapmak arzumuz var.”

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KARŞILIKLI TİCARET YETERLİ DEĞİL

Attar, Türkiye’nin yatırımcılara gerekli kolaylıkları sağladığını ifade ederek, “Türkiye olarak tüm yatırımcılara her türlü en yüksek düzeyde hizmeti ve yardımı sunmak istiyoruz. Türkiye’nin bütün illerinde ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde destekler sunulmakta” diye konuştu. Dernek olarak yatırımcılara verilen destekler konusunda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Attar, “Türk ve Arap şirketlerine yapılan desteklerden dolayı son derece memnunuz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilere değinerek “Ticari ilişkilerin istediğimiz noktada olduğunu düşünmüyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ortaklarını mutlaka arttırmalıyız” diye konuştu.

Sabuhi Attar

205 ÜLKEYE TARIMSAL ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Türkiye’nin tarım alanında çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk onda ve bu başarısını devam ettiriyor. 2021’in ilk altı ayında yüzde 7 buçuk gibi çok ciddi bir büyüme yakalamıştır tarım sektörü. Büyümeyle beraber ülkemizdeki yatırım olanaklarının ve üretim olanaklarının da arttığını hep beraber görüyoruz” dedi. Türkiye’nin 205 ülkeye 1982 çeşit tarımsal ürün ihracatı yaptığını belirten Metin, 18 yılda 80 milyar dolarlık bir ihracat potansiyelini yakalandığını vurguladı.

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HELAL TİCARETİN HACMİ 2 TRİLYON DOLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “helal ticaret” anlamında dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir hacmin bulunduğunu bildirdi. Türkiye’de 2017 yılında uluslararası akreditasyon merkezi açıldığını bildiren Metin, “Helal ticarette böyle bir potansiyel varsa bu potansiyeli bizim harekete geçirmemiz lazım, İnşallah bu konuda hep beraber yeni pazarlara açılacağız” dedi.

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