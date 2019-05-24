Ürün ve hizmetini yurt dışına açıyor

Carrefour Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, modelin Belçika ve Polonya’ya örnek olduğunu belirterek Kuzey Avrupa’dan dizayn ve gurme mağazacılıkta talep geldiğini söyledi.

Kartallıoğlu, “Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak amacıyla 120 milyon TL yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız” dedi.

CİRODA YÜZDE 20 ARTIŞ

Kartallıoğlu ayrıca, 2018’de 165 milyon müşteri ve 5,2 milyar TL ciroya ulaştıklarını; 2019 yılı ilk 3 ayı cirolarının da geçen yılın aynı ayına göre %20 arttığını belirtti.