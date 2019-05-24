Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ürün ve hizmetini yurt dışına açıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ürün ve hizmetini yurt dışına açıyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Kuzey Avrupa ülkelerinden başlayarak hizmet ve ürün ihracatına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carrefour Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu
Carrefour Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

Carrefour Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, modelin Belçika ve Polonya’ya örnek olduğunu belirterek Kuzey Avrupa’dan dizayn ve gurme mağazacılıkta talep geldiğini söyledi.

  • Kartallıoğlu, “Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak amacıyla 120 milyon TL yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız” dedi.

CİRODA YÜZDE 20 ARTIŞ

Kartallıoğlu ayrıca, 2018’de 165 milyon müşteri ve 5,2 milyar TL ciroya ulaştıklarını; 2019 yılı ilk 3 ayı cirolarının da geçen yılın aynı ayına göre %20 arttığını belirtti.

NASA açıkladı: Türkler Mars'ta birinci
TEKNOLOJİ
NASA açıkladı: Türkler Mars'ta birinci
Sandığınızdan çok çalmışlar

Sandığınızdan çok çalmışlar

YSK, hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK'lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.
CHP'nin tüm <br>tezleri çökertildi

CHP'nin tüm
tezleri çökertildi

CHP'nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi.
'Yeni askerlik' komisyondan geçti

'Yeni askerlik' komisyondan geçti

Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
ABD’nin sözcüsü!

ABD’nin sözcüsü!

S-400'ler, ABD gibi CHP'yi de rahatsız ediyor.
Önce yangın<br> sonra tehdit

Önce yangın
sonra tehdit

Teröristler Araplara ait tarım arazilerini yaktı.

FETÖ'nün <br>kiralık senatörü

FETÖ'nün
kiralık senatörü

S-400 yaptırımları ABD'de resmileşti.
120 bin askerin<br> ilk paketi mi?

120 bin askerin
ilk paketi mi?

ABD, İran bahanesiyle Körfez'e asker yığıyor.
Fransa maçı<br>karaborsada

Fransa maçı
karaborsada

100 liralık maç bileti 2 bin 500 liraya kadar fırladı.
Sağlıkta <br>istihdam müjdesi

Sağlıkta
istihdam müjdesi

Erdoğan müjdeyi verdi, atama süreci başlıyor.
Şaşmayan<br>pusula: Akif Emre

Şaşmayan
pusula: Akif Emre

Eşi ve yakın dostları Akif Emre'yi anlattı.
Pentagon asker<br>göndermeyecek

Pentagon asker
göndermeyecek

ABD basını, İran'a karşı asker gönderileceğini öne sürmüştü.
Gri listeye<br>bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​Elazığ'da öldürülen teröristlerden biri gri listede çıktı.
'Üzeri kirli' diye<br>koltuğa oturtmadılar

'Üzeri kirli' diye
koltuğa oturtmadılar

​Minibüs şoförü, 6 ay süre ile seferden men edildi.
Tabeladaki 'Dersim'<br>yok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.