Ekonomi Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
BASIN İLAN

Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Uşak Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacak.

Son Başvuru Tarihi: 17.01.2022

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