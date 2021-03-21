Ekonomi Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak
BASIN İLAN

Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediyesi, 45 zabıta memuru alacağını duyurdu. Belediye, alımların son başvuru tarihini 30 Nisan olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuru tarihi, yeri ve başvurularda istenilen belgeler ile diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Oğlum sağlığınakavuşsun istiyorum

Oğlum sağlığına
kavuşsun istiyorum

​Başında şekil bozukluğuyla dünyaya geldi, yardım bekliyor.
Gündüzleri kalabalık gece bomboş

Gündüzleri kalabalık gece bomboş

​İstanbul'un bu mahallesinde yalnızca 15 kişi ikamet ediyor.
Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü

​Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu açıklama yaptı.

Oturup güzelliğini izliyorlar

Oturup güzelliğini izliyorlar

​Kendisi 100 bin yavrusu 30 bin lira değerinde.

​Gergerlioğlu vekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapıyordu.
İstanbul'a kar sürprizi

İstanbul'a kar sürprizi

​Meteoroloji tarih verdi...

​Partisindeki taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatıp İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.