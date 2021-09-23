Ekonomi Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi
BASIN İLAN

Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi

Üsküdar Emlak Müdürlüğü 33 adet aracı açık artırma ile satacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 33 adet aracın (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs vb.) satış ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, Üsküdar Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca İhale Salonunda yapılacak.

Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklar.

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