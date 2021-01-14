Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

14 Ocak 2021 günü başlayan başvuru süresi ilanın yayım tarihinden 15 gün sonra sona erecek.
Alınacak olan akademik personellerde aranan uzmanlık alanı, unvanı ve kadro sayılarına buradan ulaşabilirsiniz
14 Ocak 2021 günü başlayan başvuru süresi ilanın yayım tarihinden 15 gün sonra sona erecek.
Alınacak olan akademik personellerde aranan uzmanlık alanı, unvanı ve kadro sayılarına buradan ulaşabilirsiniz
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