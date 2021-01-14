Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince istihdam edilmek üzere 36 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 43 akademik personel alımı yapacak.

Haber Merkezi 14 Ocak 2021, 07:53 Son Güncelleme: 14 Ocak 2021, 07:55 Yeni Şafak