Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
BASIN İLAN

Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi, 56 akademik personel alacağını duyurdu. Alımlar, 13 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Üniversitesi.
Üsküdar Üniversitesi.

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim

elemanı alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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