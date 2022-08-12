Üsküdar'da tripleks villa ihale ile satılacak

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Gönül köprüsü rahatsız etti: Devletimiz bize sahip çıkıyor

Devlet, son 1 yıl içinde bin 583 cemevinin tamamını ziyaret ederek gönül köprüleri kurdu. Cemevlerinin tadilattan arsa tahsisine, maddi yardımdan ısınmaya, kütüphaneden su deposuna kadar birçok isteği yerine getirildi. Ancak Alevi vatandaşlarla devletin kurduğu gönül köprülerinden rahatsız olan provokatörler, yine mezhep çatışması senaryolarını sahneye sürdü.