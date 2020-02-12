Ekonomi Ustayı gazete ilanıyla buldu, Denizliye taşınıp fabrika kurdu Ürettiği araçları 33 ülkeye gönderdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ustayı gazete ilanıyla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu: Ürettiği araçları 33 ülkeye gönderdi

Ustayı gazete ilanıyla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu: Ürettiği araçları 33 ülkeye gönderdi

Gazete ilanıyla bulduğu fayton ustası için İstanbul'dan Denizli'ye gelen ve ustanın yaşadığı Sarayköy ilçesinde yatırım yapan mühendis, 15 yılda işini büyüterek ihracat yapar duruma geldi. Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı imal eden firma, ürettiği araçları İspanya'dan Moğolistan'a uzanan geniş coğrafyada 33 ülkeye gönderdi.

Haber Merkezi AA
Elektrikli ve hibrit motorlu fayton.
Elektrikli ve hibrit motorlu fayton.

Haluk Şahin, 7 yaşında, motor ustası babası Hasan Şahin'in İstanbul'daki iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da eğitimine devam eden Şahin, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Demir, eski bir tekstil fabrikasını elektrikli fayton üretim tesisine dönüştürdü.

Gazeteye "fayton ustası aranıyor" ilanı verdi

Bir süre özel sektörde mühendis olarak görev yapan Şahin, 2005 yılında elektrikli fayton üretmeye karar verdi. İstanbul Adalar'da faytonları çeken atların durumundan etkilenen girişimci, gazeteye "fayton ustası aranıyor" ilanı verdi.

Denizli'de ilanı gören Metin Demir, Şahin'i aradı ancak o dönem ailevi nedenlerle İstanbul'a gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Demir'in ayağına giden Şahin, fayton ustasına hayallerini anlattı.

Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı imal ediyorlar.

Eski bir tekstil fabrikasını elektrikli fayton üretim tesisine dönüştürdü

Görüşmenin ardından radikal bir kararla yatırımını bu kentte yapmaya karar veren Şahin, Metin Demir'in öncülüğünde kısa sürede 10 kişilik ekip kurdu ve eski bir tekstil fabrikasını elektrikli fayton üretim tesisine dönüştürdü.

Sarayköy'de faaliyete başlayan Referans Limited Şirketi, geçen sürede Ar-Ge yatırımlarıyla da önemli mesafe aldı.

Haluk Şahin'in, elektrikli faytonlar geliştirme fikriyle kurduğu "Fayoto" isimli girişim, farklı tiplerde araçların üretildiği tesisle büyüdü.

10 kişilik ekiple işe başladılar.

Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı imal eden firma, ürettiği araçları İspanya'dan Moğolistan'a uzanan geniş coğrafyada 33 ülkeye gönderdi.

İstanbul Havalimanı'nda, bina içi ulaşım için farklı kapasitelerde 70 elektrikli golf aracı üreten firma, bu sayede dünyadaki diğer havalimanları için de önemli bir referans sağladı.

Tesiste yapılan elektrikli fayton ise 6-8 saatte şarj oluyor ve tek seferlik şarjla 70-80 kilometre gidebiliyor. Faytonda, hidrolik fren sistemi de bulunuyor.

İstanbul Adalar'da faytonları çeken atların durumundan etkilenen girişimci, gazeteye

"Atlara eziyet olmasın, diyerek bu yola koyuldum"

Şirketin genel müdürü Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, küçük bir ilçeden dünyaya elektrikli araç göndermenin gurur verici olduğunu söyledi.

Elektrikli fayton üretimine giriş serüvenini anlatan Şahin, "Bu işe girmeden önce bir firmada çalışıyordum. Elektrikli fayton fikrinin oluşmasının ardından 3 yılı aşkın araştırma yaptım. 2005 yılında bu işin ustasını bulmak için gazete ilanı verdim. Usta Denizli'de çıkınca yolumuz oraya düştü. Sarayköy'de Metin usta normal fayton yapıyordu. Ben elektriklisini yapacağız dediğimde, 'faytonun elektriklisi mi olurmuş' diye bana söylendi." diye konuştu.

Metin ustaya hayallerini ve elektrikli faytonu anlattıktan çalışmaya başladıklarını ve 10 yıl ayrılmadıklarını dile getiren Şahin, "Ben teknik ve mekaniğini o da el işçiliğini halletti. Güzel işlere imza attık, sonra kendisi emekli oldu." dedi.

Title
Haluk Şahin, 7 yaşında, motor ustası babası Hasan Şahin'in İstanbul'daki iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da eğitimine devam eden Şahin, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Title
Bir süre özel sektörde mühendis olarak görev yapan Şahin, 2005 yılında elektrikli fayton üretmeye karar verdi. İstanbul Adalar'da faytonları çeken atların durumundan etkilenen girişimci, gazeteye fayton ustası aranıyor ilanı verdi.
Title
Denizli'de ilanı gören Metin Demir, Şahin'i aradı ancak o dönem ailevi nedenlerle İstanbul'a gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Demir'in ayağına giden Şahin, fayton ustasına hayallerini anlattı.
Title
Görüşmenin ardından radikal bir kararla yatırımını bu kentte yapmaya karar veren Şahin, Metin Demir'in öncülüğünde kısa sürede 10 kişilik ekip kurdu ve eski bir tekstil fabrikasını elektrikli fayton üretim tesisine dönüştürdü.
Title
Sarayköy'de faaliyete başlayan Referans Limited Şirketi, geçen sürede Ar-Ge yatırımlarıyla da önemli mesafe aldı.
Title
Haluk Şahin'in, elektrikli faytonlar geliştirme fikriyle kurduğu Fayoto isimli girişim, farklı tiplerde araçların üretildiği tesisle büyüdü. Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı imal eden firma, ürettiği araçları İspanya'dan Moğolistan'a uzanan geniş coğrafyada 33 ülkeye gönderdi.
Title
İstanbul Havalimanı'nda, bina içi ulaşım için farklı kapasitelerde 70 elektrikli golf aracı üreten firma, bu sayede dünyadaki diğer havalimanları için de önemli bir referans sağladı.
Title
Tesiste yapılan elektrikli fayton ise 6-8 saatte şarj oluyor ve tek seferlik şarjla 70-80 kilometre gidebiliyor. Faytonda, hidrolik fren sistemi de bulunuyor.
Title
Şirketin genel müdürü Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, küçük bir ilçeden dünyaya elektrikli araç göndermenin gurur verici olduğunu söyledi.
Title
Elektrikli fayton üretimine giriş serüvenini anlatan Şahin, Bu işe girmeden önce bir firmada çalışıyordum. Elektrikli fayton fikrinin oluşmasının ardından 3 yılı aşkın araştırma yaptım. 2005 yılında bu işin ustasını bulmak için gazete ilanı verdim. Usta Denizli'de çıkınca yolumuz oraya düştü. Sarayköy'de Metin usta normal fayton yapıyordu. Ben elektriklisini yapacağız dediğimde, 'faytonun elektriklisi mi olurmuş' diye bana söylendi. diye konuştu.
Title
Metin ustaya hayallerini ve elektrikli faytonu anlattıktan çalışmaya başladıklarını ve 10 yıl ayrılmadıklarını dile getiren Şahin, Ben teknik ve mekaniğini o da el işçiliğini halletti. Güzel işlere imza attık, sonra kendisi emekli oldu. dedi.
Title
Tesiste tamamen yerli üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, otomobillerdeki donanımların bir kısmını elektrikli faytonlara uyarladıklarını dile getirdi.
Title
Elektrikli faytona geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği, 3 ayrı fren sistemi ile at ve nal sesi çıkaran bir sistem entegre ettiklerini anlatan Şahin, böylece araca binenlere nostalji yaşattıklarını ifade etti.
Title
Elektrikli faytonu daha da geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
Title
Atlara eziyet olmasın, diyerek bu yola koyuldum. Çok şükür, şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen talepleri karşılamaya çalışıyorum. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank faytonu denedi ve çok beğendi. Sağ olsun bizi zaman zaman arayıp çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Elektrikli araçları daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Title
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Title
Ustayı gazete ilanıyla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu: Ürettiği araçları 33 ülkeye gönderdi
Gazete ilanıyla bulduğu fayton ustası için İstanbul'dan Denizli'ye gelen ve ustanın yaşadığı Sarayköy ilçesinde yatırım yapan mühendis, 15 yılda işini büyüterek ihracat yapar duruma geldi.

Tesiste tamamen yerli üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, otomobillerdeki donanımların bir kısmını elektrikli faytonlara uyarladıklarını dile getirdi.

Elektrikli faytona geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği, 3 ayrı fren sistemi ile at ve nal sesi çıkaran bir sistem entegre ettiklerini anlatan Şahin, böylece araca binenlere nostalji yaşattıklarını ifade etti.

Elektrikli faytonu daha da geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atlara eziyet olmasın, diyerek bu yola koyuldum. Çok şükür, şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen talepleri karşılamaya çalışıyorum. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank faytonu denedi ve çok beğendi. Sağ olsun bizi zaman zaman arayıp çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Elektrikli araçları daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz."
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