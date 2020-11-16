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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uydulara milli sigorta

Uydulara milli sigorta

Türkiye Varlık Fonu tarafından ilgili kamu şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, aralık ayı ortasında fırlatılacak olan 5A ile haziran 2021’de uzaya gönderilecek 5B uydularını sigortalayacak. Böylece Türkiye’nin uzay rekabeti için önem verdiği uyduları, ilk kez yerli ve milli bir şirketi tarafından sigortalanlanmış olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye’nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye’nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türkiye haberleşme uyduları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye Varlık Fonu tarafından kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, aralık ayı ortasında uzaya fırlatılacak olan 5A ile haziran 2021’de uzaya fırlatılacak 5B uydularını sigortalayacak. Türkiye’nin uyduları ilk kez yerli ve milli bir sigorta şirketi tarafından sigortalanırken, uydular yörünge faaliyetlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı sigortalanmış olacak. Türkiye’nin uzaydaki gözü olacak 5A ve 5B’nin uzayda garanti altına alınması amacıyla yürütülen sigortalama çalışmalarında sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, salı günü Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanacak. Her iki uydu Türkiye Sigorta güvencesi altına alınacak.

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FIRLATMAYA 120 MİLYON DOLAR

  • Uyduların üretim aşamasından yörüngeye yerleştikten sonraki bir yıla kadar olan süreci üretici şirket tarafından sigortalanırken, sigorta poliçesinin sona ermesinin ardından yörünge faaliyetleri esnasında yaşanabilecek aksaklıklara yönelik hakları ise bu yıl ilk defa Türksat gibi bir Türkiye Varlık Fonu şirketi olan Türkiye Sigorta tarafından korunacak. Türkiye Sigorta’ya ayrıca Türksat 3A, 4A ve 4B’nin sigorta poliçesi şartlarının Türkiye’de de geçerli olması ve poliçedeki tüm sigortacılara karşı tek muhataplık imkanı sağlanacak. Türksat 5A uydusu Space X firmasının ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatılacak. 5A uydusu ve 5B uydusu için şirkete yaklaşık 120 milyon dolar fırlatma bedeli ödenecek.

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MARS İÇİN DE KABİLİYET

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi beklenirken, uydunun 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor. Ayrıca elektrikli itki sistemi ile Türkiye derin uzay ve Mars görevleri için de kabiliyet kazanmış oldu.

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