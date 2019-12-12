Ekonomi Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 yılda 5 katına çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 yılda 5 katına çıktı

Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 yılda 5 katına çıktı

Türkiye'nin uzaya yönelik çalışmaları hız kazanırken, kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 12,9 milyon liradan 60,9 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde uzay alanına yönelik harcamaların toplam tutarı 160,2 milyon lira oldu.

Haber Merkezi AA
Kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları artıyor.
Kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları artıyor.

2023 hedefleri çerçevesinde uzay alanında ihtiyaç duyulan kabiliyetleri kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, bu alana yönelik Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine de büyük önem veriyor.

  • Bu kapsamda, kamunun Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamalarda uzayın keşfi ve kullanımı da diğer bir harcama grubu olarak öne çıkıyor. Devletin uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı harcamalar, askeri amaç dışı uzayın bilimsel keşfi, uygulamalı araştırma programları, roket sistemleri, uzay laboratuvarları ve uzay yolculuğu gibi konuyla ilgili tüm Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor.

Türkiye'nin uzaya dair araştırmaları 13 Aralık 2018'de kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile kurumsal bir zemin kazanırken, Milli Uzay Programı'na yönelik çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor.

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EKONOMİ
Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı açıldı

Uzay için 160 milyon liralık Ar-Ge harcaması yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 160 milyon 209 bin 989 lirayı buldu.

Kamunun bu alanda yaptığı Ar-Ge harcaması 2014'te 12 milyon 918 bin 200 lira olarak hesaplanırken, bu tutar geçen yıl 60 milyon 956 bin 607 lira oldu. Böylece kamunun uzaya yönelik Ar-Ge harcamaları son 5 yılda 5 katına çıktı.

Geçen yıl uzayın keşfi ve kullanımına yönelik yapılan cari harcamalar 54 milyon 470 bin 848 lira olarak kayıtlara geçerken, makine teçhizatı, sabit tesis, bilgisayar yazılımları ve fikri mülkiyet harcamalarını içeren yatırım harcamaları ise 6 milyon 485 bin 760 lira seviyesinde gerçekleşti.

Uzay testi için merkez
HAYAT
Uzay testi için merkez

Uzay ve havacılıkta 4,8 milyar liralık yatırıma teşvik

Öte yandan, Türkiye'nin son dönemde havacılık ve uzay alanında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara da dikkati çekici miktarda teşvik sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı alanlarındaki yatırımlara yönelik sağlanan teşvikler son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 796 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 3 bin 186 kişiye istihdam sağlanması planlandı.

Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
OYNAT 00:33
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
NASA tarafından yayınlanan görüntülerde, astronotların kozmik ışınları ölçen 'AMS' adlı bir cihazın sistem ve parçalarını değiştirdikleri uzay görevinde, bir astronotun ortaya çıkan atık çöpü uzaya bıraktığı görüldü. Parçanın dünyanın atmosferinin üst katmanlarında küçük zararsız parçalara ayrılacağını belirten NASA, ayrıca görüntülerin altına Bazen sana hizmet etmeyen şeyin gitmesine izin vermen gerekir ifadelerini kullandı.


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