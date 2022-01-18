Ekonomi Uzlaşma sağlandı 31 Ocak itibariyle Vana uçak seferleri başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzlaşma sağlandı: 31 Ocak itibariyle Van’a uçak seferleri başlıyor

Van’ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, 31 Ocak tarihi itibariyle Tahran kentinden uçakla Van’a taşınacak. 31 Ocak’tan itibaren yapılacak ilk seferlerle uçaklar Tahran Havalimanı’ndan saat 18.30’da kalkış yaparak Van Ferit Melen Havalimanı’na saat 19.30’da iniş yapacak.

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Haber Merkezi İHA
Uzlaşma sağlandı: 31 Ocak itibariyle Van’a uçak seferleri başlıyor
Foto/arşiv

İran’a ait özel bir havayolu şirketinin düzenleyeceği ilk deneme uçuşları her hafta pazartesi ve cuma günleri sefer yapacak.

Bu çerçevede havayolu şirketi yetkilileri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, düzenlenecek Tahran-Van uçak seferleri hakkında bilgiler paylaşılarak, bazı kararlara varıldı.

“İlk dört uçuş için uzlaşmamız sağlandı”

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tahran’dan Van’a turistlerin direkt ulaşımını sağlamak için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Uçak seferlerinin 31 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Bilmez, "Başkonsolosluğumuz üzerinden İran’dan bir firmayla görüşmelerimiz oldu. Firma yetkilileri buraya geldi. Uçuşlarla ilgili görüşmelerde bulunduk. Tahran-Van uçuşları başlayacak. Devlet Hava Meydanlarına resmi müracaatlarını yapmışlar. Eksik olan evraklarını en kısa sürede tamamlayacaklar. Şu an ilk dört uçuş için uzlaşmamız sağlandı. 31 Ocak’ta ilk seferler başlayacak. Uçuşlar ilk etapta haftanın 2 günü yapılacak. Sefer sayısı talebe göre artırılabilir. 120 kişilik Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla seferler düzenlenecek” dedi.

Uçak seferlerinin kentin ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağlayacağının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnafımız yeni tip korona virüs salgını sebebiyle bir süre sıkıntı yaşadı. İranlı turistler hem kent ekonomisine hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır."

“Van’ın turizmini hareketlendirecek adımlar atıyoruz”

Tahran’dan Van’a haftada 2 gün uçak seferi düzenleyeceklerini dile getiren firma yetkilisi Mahdi Arghand ise "Uçuşların her gün yapılmasını hedefliyoruz. İran’ın başka şehirlerinden de Van’a uçuşların yapılması için çalışıyoruz. Van’ın turizmini hareketlendirecek adımlar atıyoruz. Desteklerinden ötürü Van Valisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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