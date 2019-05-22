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İŞ DÜNYASI

Gelin Damat Estetiği nedir? Uzmanından altın öneriler

Uzmanından gelin ve damatlara çok kritik uyarı

İlkbahar ayları ile birlikte geleneksel kına geceleri, düğün törenleri, resmi nikâh merasimleri büyük yoğunluk kazanıyor. Yeni bir dünya kurmaya hazırlanan gençler, bu önemli günler öncesi, tepeden tırnağa yenilenmek, kalıcı bakımlar yaptırmak için büyük çaba harcıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Sarıfakıoğlu
Nedim Sarıfakıoğlu

Eskilerin Çiçek ayı dediği Nisan, nişan, nikah ve düğün törenleriyle canlanırken, gençleri ve kişisel bakımına özen gösterenleri tatlı bir telaş alır. Özellikle düğün hazırlığı yapan erkek ve kadınların estetik müdahalelere yılın ilkbahar aylarına denk geldiğini söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrah Dr. Nedim Sarıfakıoğlu gelin ve damat estetiği hayatımızın dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Gelin ve damat estetiğinin kalıcı ve önemli bir değişim olduğunu belirten Doç. Dr. Sarıfakıoğlu bunun için bir uzman dokunuşun önemine işarek ederken 'Gençlerin şıklığına ve yeni tarzlarına damga vuran görüntülerde sanatsal bir iz bırakılmalı" dedi…

Gelin Damat Estetiği ne kadar ve neden önemlidir?

Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, nişan, nikah, düğün gibi tekrarı olmayan, belki de ilk tek ve son kez gerçekleştirilecek olan geleneksel etkinliklerde tüm komşu, arkadaş, dost ve akrabalar bir araya geldiğini ve deyim yerindeyse her an kayıt altına alındığını belirterek, gelin ve damat adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

AMAN DİKKAT HERKES KUSUR ARAYACAK!

Düğün, nişan ve nikah törenlerinin her davetliye açık ve bol bol fotoğraf video çekildiği uyarısında bulunan Estetik cerrahi uzmanı Dr. Nedim Sarıfakıoğlu "Bu görüntüler sosyal medya aracılığı ile binlerce kişiye paylaşılarak gelecekte tekrar tekrar izlenmek üzere arşivlenir. Bu kayıtlarda en iyi hallerini görüntülemek isteyen gelin ve damat için mevcut kusur ve eksikliklerin makyaj veya kuaförde el maharetiyle giderilmesi bir sanattır. Gelin başı, damat tıraşı benzeri uygulamalar bu önemli törenler öncesi vazgeçilmezidir. Gelin ve Damat estetiği bu gibi önemli günlerin öncesinde özellikle yüzde dolayısıyla imajlarında kendilerini rahatsız eden eksiklik ve kusurlarının cerrahi veya cerrahisiz tekniklerle giderilmesini amaçlar" dedi…

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Düğünden ne kadar önce estetik işlemlerin yaptırılması uygundur?

Estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Sarıfakıoğlu düğün estetiği konusunda ise şu tavsiyelerde bulundu; Kişinin beklenti ve ihtiyaçlarının önceliğine bağlı olarak eğer bir cerrahi işlemi veya kombine bir dizi estetik müdahaleyi hedefliyorsa en az bir yıl öncesinden; eğer sadece yenileme ve gençleştirme gibi ameliyatsız işlemleri içeriyorsa 15 gün-bir ay öncesinden gerçekleştirilmesi uygundur. Damat adayları için bu süre saç ekimini veya jinekomasti gibi bölgesel yağ alınmasıyla vücut şekillendirmeyi içeriyorsa yine risk alınmamalı ve bir yıl öncesinden tamamlanmalı. Tabii bu süreler ideal şekillenme ve yara iyileşmesi için istenen zaman süreleri. Ani kararla en erken zamanda evlenecekler için böyle bir zorunluluk ve ideal kabul edilebilecek bir zaman dilimi elbette olamaz, onlara bir şahit yeter.

Gelin estetiği düğünden ne kadar zaman önce yapılabilir?

Bir yıl öncesinden yapılması önerilenler: Yüz/boyun germe, Rinoplasti ve burun ucu estetiği, Karın germe, Silikonla meme büyütme, Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları, Hastadan alınan yağ dokularıyla popo veya meme belirginleştirme, Liposuction ile bölgesel yağ fazlalıklarının alınması ile Profiloplasti uygulamalarıdır.

Düğün, nikâh gününe 6 ay kaldı: Gıdı, Çene estetiği, Kepçe kulak onarımı, Göz kapağı düşüklüğü tedavisi, Vajina estetiği veya genital estetik (gençleştirme) uygulamaları, Saç güçlendirme ve canlandırma protokolleri, Çene boyun kontur düzeltme işlemleri

1-3 ay öncesinden yapılması gereken işlemler: Elmacık kemiği belirginleştirme, Yanak estetiği (Bişektomi), Gamze estetiği, Gözaltı morluk ve halkaların giderilmesi, Yüzde akne ve akne izleri ile berber yağlı cilt problemlerinin giderilmesi

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Eyvah sayılı günler var: Dudak (kontur, hacim uygulamaları) ve gülüş estetiği, Göz çevresine kaş arasına kırışıklık giderici Botox®, Cansız, yorgun veya mat görünümü azaltarak daha genç, tazelenmiş, ışıltılı bir yüz için enerji bazlı ve seanslı işlemler, Epilasyon

Damat estetiği düğünden ne kadar zaman önce yapılmalı?

En az bir yıl öncesinden yapılması gereken işlemler: Saç ekimi, karın germe, yüz/boyun germe

6 ay öncesinde yapılması gereken işlemler: Jinekomasti ile göğüs estetiği, karın/bel ve bacaklara liposuction ile vücut şekillendirme, burun estetiği, seanslı leke ve akne tedavileri, bölgesel yağ transferleri..

1-3 ay öncesinden yapılması gereken uygulamalar: Kepçe kulak, göz kapağı, çene, gıdı toparlama, dudak estetiği (Liplift), kaş kaldırma, kök hücre uygulamaları, saç güçlendirme protokolleri, epilasyon, genital estetik..

Son 1 ay kala: Yüz gençleştirme, yenileme ve sıkılaşma sağlayan işlemler (Mezoterapi, IPL, PRP, Botox, Dolgu vb.), terleme tedavileri, Masseter botoksu ile çene şekillendirme, inceltme ve Holywood yanak estetiği (Bişektomi) ve tek veya çift taraflı gamze estetiği..

Gelin Damat Estetiğinde nelere dikkat edilmelidir?

Sık karşılaşılan bir durum gelin veya damada daha önce yapılan uygulamalara bağlı olarak oluşmuş asimetrik kaş veya mimiklerin düzeltilmesi için “acil yardım koduyla” başvuran son gün hastaları. Yüze ait girişimsel işlemlerin bu nedenlerle düğün gününden en az 15 gün öncesinde tamamlanması gerekir. “Zamanlama” estetik cerrahide, sonuca etki edecek seçilecek işlemlerin kendisi veya tercih edilen estetik cerrah kadar önemlidir.

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