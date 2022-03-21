Ekonomi Uzmanlar ip uçlarını verdi İşte ekonomik araç sürüşü için dikkat edilmesi gerekenler
OTOMOTİV

Uzmanlar ip uçlarını verdi: İşte ekonomik araç sürüşü için dikkat edilmesi gerekenler

Malatya’da oto bakım servislerinde profesyonel hizmet sunan işletme yetkilileri sürücülere yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor. Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen uzman isimler tercih edilen yakıtın bilindik firmalardan temin edilmesi önerisinde bulunuyor. Uzmanlar, lastik ve araç bakımının yakıt tüketiminin artmasına veya azalmasına neden olduğunu özellikle belirterek, sürüş tarzlarının da yakıt tasarrufu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

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Haber Merkezi İHA
Uzmanlar ip uçlarını verdi: İşte ekonomik araç sürüşü için dikkat edilmesi gerekenler
Uzmanlar ip uçlarını verdi: İşte ekonomik araç sürüşü için dikkat edilmesi gerekenler

Malatya’da oto bakım servislerinde profesyonel hizmet sunan işletme yetkilileri sürücülere yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor.
Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen uzman isimler tercih edilen yakıtın bilindik firmalardan temin edilmesi önerisinde bulunuyor. Uzmanlar, lastik ve araç bakımının yakıt tüketiminin artmasına veya azalmasına neden olduğunu özellikle belirterek, sürüş tarzlarının da yakıt tasarrufu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çiziyor.


Lastik seçimi ve servis bakımı önemli


27 yıldır Küçük Sanayi Sitesi’nde oto bakım işletmeciliği yapan Teslim Tunçdemir, düzenli servis bakımları, lastik seçimi ile aşırı hızdan kaçınılmasının önemine dikkat çekerek, ’’Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi aracın servis bakımının düzenli olarak yapılmasıdır. Hava filtresi en geç 5 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. İnanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlar. Mazot filitremiz orijinal, yakıtımız temiz olduğu sürece yakıt tasarrufu sağlarız. Servis bakımı düzenli ve yetkili kişiler tarafından yapılırsa yakıt tasarrufumuz inanılmaz kalitede olur. Aracın bujileri, hava filtresi ve kullanım bunun için çok önemlidir’’ dedi


Marka seçimi tasarrufu arttırıyor


Tercih edilen yakıtın bilindik firmalarda ve düzenli bir şekilde temin edilmesinin önemine değinen sanayi esnaflarından Hüseyin Tunç ise” Sanayide esnafım ve yaklaşık 20 yıldır otomotiv sektöründeyim. Yakıtta tasarruf edebilmek için aracı hor kullanmamalıyız yani aşırı zorlanınca yakıt artar. Virajlara girerken de yavaş girmek veya dengeli gitmek. Şeritlerimizden kopmamak. Bakımlarımızı da düzenli yapmak. Lastik bakımlarımızı özellikle, yani kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği takmak. Aldığımız yakıt bilinen firmalardan veya düzenli aldığımız firmalardan yakıt almak” diye konuştu.

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor
FOTOĞRAF 14
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Daha önce birçok filme konu olan uçan arabalar sonunda gerçek oldu. Slovakya'da bir mühendislik şirketi milyonlarca insanın hayali olan uçan arabaları üreterek bu hayali gerçekleştirdi.<br>
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Firma, uçan arabalarla, yolda veya gökyüzünde ulaşım seçeneği sunarak ve trafik sıkışıklığına sonsuza dek son vererek kişisel ulaşımı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.
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Firma, havadan araç çağırma hizmetinin, büyük şehirler arasında 100 ila 500 millik mesafelerde seyahat ederken taşıtlara 'önemli' zaman kazandıracağını umuyor.
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Yolcuların 'kapıdan kapıya tek kişilik koltuk rahatlığı ve konforunun, çalışmak, dinlenmek, oynamak veya sadece manzaranın keyfini çıkarabilecekleri söyleniyor.
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Daily Mail'in haberine göre, uçan taksinin maliyeti veya yolculardan alınacak ücretler hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
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Uçan taksinin havada maksimum hızı saatte 160 kilometre olacak.
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Uçan taksinin havada kullanılabilmesi için pilot sertifikasına sahip olması da gerekecek.
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Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.
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Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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Slovakya'da geliştirilen dört kişilik uçan araba dünyanın ilk uçan taksisi olacak.
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Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor
Slovakya'da bir mühendislik şirketi tarafından geliştirilen dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi tanıtıldı. Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.


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