Uzmanlar uyarıyor: Para üstü verilmeyen 1 kuruştan 10 bin lira tazminat kazanılabilir

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, çarşı, mağaza ve market ürünlerinin etiketlerinde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmanın sık sık kullanıldığını vurguladı. Alışveriş sonrası kasada genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, zaman zaman müşterilerin de 'Ne olacak 1 kuruştan' düşüncesiyle çok önemsemediğini dile getirdi.



'ETİKET FİYATI İLE FİŞİ KARŞILAŞTIRIN'



Gündüz, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. Para üstü ödenmeyen 1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı olduğuna dikkati çeken Gündüz, tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yaptı. Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini de dile getirdi.

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'ALDATMACAYA YÖNELİK, KANUN İHLALİ'



Küsuratlı fiyatlandırmanın aldatıcı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezi ya da mağazada 17.95 lira, 1999 lira 75 kuruş gibi rakamlar çıkıyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya, aldatmacaya yönelik harekettir. Ayrıca kanun ihlalidir. Paranın üzeri verilmeyecek şekilde etikete yansıtılması, ürün fiyatının ucuz olduğu algısı oluşturuyor. Tüketici para üzerini ya da ürünün iadesini istediğinde verilmemesi halinde şikayet edebilir."

FOTOĞRAF 8 Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı oluştururken, pandemi ile birlikte kullanımı artan arı sütü, kovandan çıkar çıkmaz taliplileri tarafından satın alınıyor. Samsun’da arıcılık yapan Gültekin Bozkurt, her yıl daha fazla arı sütü ürettiğine dikkat çekerek, “4 yıldır arı sütü üretiyorum. İlk başladığımda yılda yarım kilo arı sütü ürettim. Geçen yıl 6 kilo üretim yaptım ve bu yıl da 10 kilo arı sütü üretmeyi hedefliyorum. Geçen yıl 6 kilo arı sütünden 60 bin TL gelir sağladım. Bu yıl da 10 kilo arı sütünden 150 bin TL gelir elde etmeyi umuyoruz. Arı sütünü satmakta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Günlük arı sütü alımı yapıyoruz. Aldığımız sütler haftalık birikmiyor. Aldığımız sütler 1 hafta içerisinde satılıyor. Türkiye genelinde gönderim yapıyoruz. Bağışıklığı düşük olanlar, çocuk düşünen çiftler, kanser hastaları arı sütüne rağbet gösteriyor” ded Arı sütünün önemi hakkında bilgiler de veren Bozkurt, şunları söyledi:<br>“Arı sütü korona salgını döneminde oldukça rağbet gördü. Uzmanlar arı sütünün bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ettiğini, kolesterole, kalbe, tansiyona ve cilt güzelliğine iyi geldiğini belirtiyor. Arı sütünün faydasına arılar üzerinde örnek verirsek; işçi arılar yazın 45 gün hayatta kalıyorlar. Ana arı ise arı sütü ile beslendiği için 7 yıl yaşıyor. Ana arı sadece arı sütü ile besleniyor. Polen ya da bal ile beslenmiyor. Bu da yaşam ömrünü oldukça uzatıyor. Karadeniz’de arıcılar genelde sadece bal üretimi için arıcılık yapıyor. Polen, propolis ve arı sütü gibi ürünleri pek üretmiyor. Benim gibi Karadeniz’de arı sütü üreten pek arıcı yok. Ben de süt üreterek öncü olmaya çalışıyorum. Öte yandan, arı sütünün geliri de çok güzel. Ben hem ana arı yetiştiriyorum hem de arı sütü üretiyorum. Bu da bize ilave bir ek gelir oluyor.” Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen servet değerindeki 'arı sütü'nün gramı 15, kilosu ise 15 bin TL'den satılıyor. BiP'te paylaş

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