Uzmanlardan doğal gaz tavsiyesi: İşte faturayı düşürmenin yolları

Uzmanların önerileri arasında ilk sırada yoğuşmalı kombi geliyor.









Yoğuşmalı kombi kullanılmalı

Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucu açığa çıkan enerjiyi ve oluşan su buharındaki ısı enerjisini çekerek daha etkin bir şekilde kullanılıyor. Yoğuşmalı kombilerin enerji maliyeti ve emisyonu, konvansiyonel cihazlara göre daha az oluyor.









Devamlı çalıştırılmalı, açıp kapatılmamalı

Kombinin devamlı şekilde çalıştırılması yakıt tüketiminde tasarruf sağlarken sürekli açılıp kapatılması faturaların artmasına sebep oluyor. Bunu yanı sıra oda termostatları da tasarrufa yüzde 5-15 arası katkı sağlıyor.









Peteğin önü kapatılmamalı

Peteklerin önünün kapatılması ısının odaya yayılmasına engel olarak faturanın artmasına sebep oluyor. Gün ışığından faydalanmak ise ısı tasarrufu sağlıyor.









Oda nemlendirilmeli

Radyatör üzerine koyulan bir su kabı, ortamı nemlendirerek ısıyı korumaya yardımcı olurken uzmanlar, odanın hava alması maksadıyla açılan pencerelerin günde bir saatten fazla açık kalmaması için uyarıda bulunuyor.









İhracat 6.5 milyar dolar oldu

Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) verilerine göre, 2024’ün Ocak-Kasım döneminde iklimlendirme sanayi 6.5 milyar dolarlık ihracatıyla yüzde 3.2’lik bir pay alırken bu rakam 2024 yılının ilk yarısında 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.







