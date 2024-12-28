Uzmanlardan doğal gaz tavsiyesi: İşte faturayı düşürmenin yolları

Bütçenizi doğru kullanarak sıcak bir kış geçirmek hem sağlığınız hem de cebiniz için kritik önem taşıyor. İşte uzmanlara göre, artan doğal gaz masraflarını düşürmek için yapmanız gerekenler…
Uzmanların önerileri arasında ilk sırada yoğuşmalı kombi geliyor.
Yoğuşmalı kombi kullanılmalı
Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucu açığa çıkan enerjiyi ve oluşan su buharındaki ısı enerjisini çekerek daha etkin bir şekilde kullanılıyor. Yoğuşmalı kombilerin enerji maliyeti ve emisyonu, konvansiyonel cihazlara göre daha az oluyor.
Devamlı çalıştırılmalı, açıp kapatılmamalı
Kombinin devamlı şekilde çalıştırılması yakıt tüketiminde tasarruf sağlarken sürekli açılıp kapatılması faturaların artmasına sebep oluyor. Bunu yanı sıra oda termostatları da tasarrufa yüzde 5-15 arası katkı sağlıyor.
Peteğin önü kapatılmamalı
Peteklerin önünün kapatılması ısının odaya yayılmasına engel olarak faturanın artmasına sebep oluyor. Gün ışığından faydalanmak ise ısı tasarrufu sağlıyor.
Oda nemlendirilmeli
Radyatör üzerine koyulan bir su kabı, ortamı nemlendirerek ısıyı korumaya yardımcı olurken uzmanlar, odanın hava alması maksadıyla açılan pencerelerin günde bir saatten fazla açık kalmaması için uyarıda bulunuyor.
İhracat 6.5 milyar dolar oldu
Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) verilerine göre, 2024’ün Ocak-Kasım döneminde iklimlendirme sanayi 6.5 milyar dolarlık ihracatıyla yüzde 3.2’lik bir pay alırken bu rakam 2024 yılının ilk yarısında 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.