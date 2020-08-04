V toparlanmayı İTO tasdikledi: 11 göstergede 2019'dan daha iyiyiz

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı "Pandemetre" araştırması, yılın 7 ayı geride kalırken, özellikle düşük faizli kredilerle tüketicinin ertelenen talebi birleşince pandemiye rağmen piyasaların çabuk toparlanmaya başladığına işaret etti. "Pandemetre" araştırmasında, 2019 ve 2020'nin ilk yarısına ait vergi tahsilatı, konut ve otomobil satışları, kredi faizleri, kartlı harcamalar, kapasite kullanım oranı, karşılıksız çek ve yeni kurulan firma sayısı gibi 11 gösterge karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, hem üretim hem de tüketim cephesinde "V" tipi toparlanma ile ekonomik aktivitenin düzeyi bakımından geçen yıl yakalandı.

VERGİ ÖDEMELERİ 154 MİLYARI GEÇTİ

İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul'da geçen yılın ilk yarısında 139 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 10'un üzerinde artışla 154 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. İTO'da yeni kurulan firma sayısı, 7 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 27 bin 752'den 30 bin 509'a çıktı. TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri ise 19 Temmuz 2019'daki yüzde 24,05'lik ortalamasından 17 Temmuz 2020'de yüzde 9,30'a geriledi. Temmuz 2019'da 98,3 puan olan TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz 2020'de 100,7 puan oldu. İstanbul'da konut satışları bu yılın ilk yarısında yüzde 16'lık artışla 106 bini geçerken, Türkiye geneli otomobil satışları 156 binden 203 bin adede çıktı.

509 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANILDI

Araştırmanın, “Banka kartı ve kredi kartı harcamaları” başlığına göre, Ocak-Haziran 2019 döneminde 475 milyar lira olan yerli ve yabancı kartlarla yapılan harcama, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,18 artarak 509 milyar lira oldu. Araştırmanın diğer sonuçları ise şöyle: “Konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, bu yıl 24 Temmuz haftasında 622 milyar liraya yükseldi. Artış oranı, yüzde 55,04 oldu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Temmuz 2019’da aylık bazda yüzde 76,2 iken, Temmuz 2020’de yüzde 70,07’ye geriledi. 2020’nin ilk 6 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 16 düşerek 36 milyar dolar oldu. Bankalara ibraz edilen çek tutarındaki artışa rağmen İstanbul’da karşılıksız çek tutarı geriledi. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 42’lik düşüşle 3,1 milyar lira oldu.”

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KAYIPLAR CİDDİ ORANDA GİDERİLDİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Normalleşme süreciyle birçok sektörümüz pandemiyle oluşan kaybını ciddi oranlarda düzeltmeyi başardı. Yılın son 2 çeyreğine girerken, pandemi etkisinden önemli ölçüde sıyrıldık. 2020’nin ikinci yarısı, pandemiye karşı güç kazanma yılı olacak. Şimdi hedef, ilk halkada yer almak. Bunun için gerekli potansiyelimiz var. Dış açığı hükümetimizin desteğiyle mutlaka azaltmamız gerekiyor. Bu konuda yoğun çalışma yapmalıyız” diye konuştu.