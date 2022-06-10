Vadi'nin merakla beklenen projesi Investvadi satışa sunuldu

Invest İnşaat, İstanbul’un en değerli noktalarından biri haline gelen Sarıyer – Ayazağa bölgesindeki üçüncü projesi Investvadi’yi satışa sundu.

Uzun zamandır merakla beklenen Investvadi, Ayazağa’nın en değerli noktasında, 23 bin 500 metrekare arsa üzerinde yükseliyor.

Toplam 444 bağımsız birimden oluşan projenin yatay düzlemde yer alan konut bloklarında 210 konut, 7 villa, alışveriş caddesi içinde 25 dükkan ve 202 daireli rezidans bloku yer alıyor.

LANSMAN DÖNEMİNE ÖZEL AVANTAJLAR

Yoğun taleple satışa sunulan Investvadi’de konutların metrekare fiyatı lansman dönemine özel olarak 87 bin TL’den başlıyor. Sanayi alanı dönüşümü olarak %1 KDV avantajına sahip Investvadi’de anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

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İnşa çalışmalarının başladığı Investvadi’nin 18 ay içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

BAHATTİN UÇAR:VADİ’NİN EN DEĞERLİ NOKTASINA 2.3 MİLYAR TL YATIRIM YAPIYORUZ

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar; “Bugün, ‘Vadi’ olarak adlandırdığımız Ayazağa bölgesi İstanbul’un en değerli lokasyonlarından biri haline geldi. Ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul, hemen devamında geliştirdiğimiz Vadikoru ve yine aynı bölgede inşasına başladığımız Investvadi ile bölgenin tüm niteliği değişti. Bölgenin en değerli noktasında konumlandırdığımız Investvadi’yi 2.3 milyar TL yatırımla geliştiriyoruz. İnşa çalışmalarına başladığımız projenin sözleşmesinde 24 ayda teslim etmeyi taahhüt ediyoruz ancak 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bugüne dek tüm projelerimizde olduğu gibi Investvadi projemizi de söz verdiğimiz tarihten önce teslim etmeyi amaçlıyoruz. Lansman dönemine özel olarak konutların metrekare satış fiyatını 87 bin TL’den başlattık. Önümüzdeki birkaç gün içinde fiyatları güncelleyerek satışları tamamlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 10 yıl içinde İstanbul’un farklı noktalarında 2.5 milyon metrekare inşaat alanını tamamladık. Sarıyer – Ayazağa aksında yer alan Vadi bölgesi bizler için son derece kıymetli. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlarımızın bir bölümünü de bu bölge çevresinde geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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GENİŞ BAHÇELİ VE TERASLI KONUTLAR İLE VİLLAR YER ALIYOR

Investvadi ile bölgede bir ilk olarak geniş bahçe ve oturum alanlarına sahip müstakil villalar, bahceli daireler ile büyük balkonlar ve teraslardan oluşan konutlar yer alıyor. Zengin sosyal donatı alanları, geniş peyzaj alanları, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi, çocuk oyun alanları ve elektrikli araç şarj ünitelerine sahip otopark alanları yer alıyor.

1+1’den 5+1’e kadar konut seçeneği bulunan Investvadi’de dairelerin büyüklüğü 73 metrekare ile 486 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Geniş bahçe kullanıma sahip 7 villanın yer aldığı projede ayrıca 5 yıldızlı otel işletmesi konseptiyle hizmet verecek 202 daireli bir rezidans bloku yer alıyor.