Ekonomi Vakıf Katılımdan 300 milyonluk sertifika ihracı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıf Katılım’dan 300 milyonluk  sertifika ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkram Göktaş
İkram Göktaş

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz" dedi.

15 AYDA 4,7 MİLYAR LİRA KAYNAK SAĞLADI

Göktaş, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarına yön verdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk."

79 yıllık rekor

79 yıllık rekor

Ege'de eylül ayında yapılan ihracat yüzde 20 arttı.
Vatikan'ın istismar örtbası

Vatikan'ın istismar örtbası

Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarcıları halen papazlık yapıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Atatürk büstünü çaldılar

Atatürk büstünü çaldılar

​Anında yeni büst temin edildi.
ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

Bakanlıktan 'Münbiç'te ortak devriye' açıklaması.
Cezaları onandı

Cezaları onandı

'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmişti.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamasında 219 oy aldı.

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel cezalara karışılmasına karşı...
Tezkere uzatıldı

Tezkere uzatıldı

TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti için TSK'ya yetki verdi.
Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

İngiltere vatandaşı olmak isteyene yeni kriterler getirildi.
Milli kültürsanat hamlesi

Milli kültürsanat hamlesi

​İstanbul'da Kültür Sanat Sezonu ünlü isimlerin katılımıyla açıldı.
Bakırköy'de dehşet anları

Bakırköy'de dehşet anları

​Aracını yayaların üzerine süren sürücü yakalandı.
Avrupa'da 2050 korkusu

Avrupa'da 2050 korkusu

Kendi araştırma şirketleri diyor ki: Avrupa müslümanlaşacak.
Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Katil İsrail kan döküyor ve zulmediyor.
Çok kan dökülecek

Çok kan dökülecek

Çin ile ABD arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı tespit.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.