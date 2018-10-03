Vakıf Katılım’dan 300 milyonluk  sertifika ihracı

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz" dedi.

15 AYDA 4,7 MİLYAR LİRA KAYNAK SAĞLADI

Göktaş, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarına yön verdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk."