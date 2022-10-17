Ekonomi Vakıf taşınmazları kiralama ihalesi
BASIN İLAN

Vakıf taşınmazları kiralama ihalesi

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde bulunan 100 Vakıf taşınmazını, muhammen bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık İhale ile kiraya verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf taşınmazları kiralama ihalesi
Kayseri.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen Yi-TÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 26.10.2022 tarihinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Motosikletten fırlayıp10 metreden düştü

Motosikletten fırlayıp
10 metreden düştü

​Bursa'da aşırı hız yapan motosiklet kontrolden çıktı.
Suudi ArabistandaRusya şaşkınlığı

Suudi Arabistan'da
Rusya şaşkınlığı

'​Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı'
Kievdeiki ayrı patlama

Kiev'de
iki ayrı patlama

​Halka 'hava alarmlarını dikkate alın' çağrısı geldi.
Otobüsten kaçıp<br>jandarmayı alarma geçirdi

Otobüsten kaçıp
jandarmayı alarma geçirdi

​Saklandığı fabrikada operasyonla yakalandı.

​Sayıştay teknik rapor yazamaz.

​Her işçinin üzerinde çip vardı.

​Şehitlerimizi uğurladık.

​Gizli ve gizemli toplantılar yaptı.

​'Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor'

​Yunanistan'dan göçmen tiyatrosu.

​Özellikle Orta Doğu'da görev yapanlar.

​Uzak Doğu fabrikalarını Anadolu'ya taşıyacaklar.

​Aday ülkelere sözümüzü tutmalıyız.

​İşgale karşı yeniden birlik.
Bol gollü derbide kazanan yok

Bol gollü derbide kazanan yok

​Beşiktaş - Trabzonspor derbisi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Acı haber geldi

Acı haber geldi

Ünlü oyuncu Demiray Erül yaşamını yitirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.