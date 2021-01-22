Vakıfbank'tan 40 milyar liralık kredi paketi

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla bir yenisini daha ekledi. Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

Sektörde bir ilk olarak, "TCMB politika faiz oranına endeksli" şekilde kullandırılacak "Çıpa Kredisi" faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

"Üretim ve yatırımlara ara verilmesini istemiyoruz"

Açıklamada bankanın yeni ürününe ilişkin açıklamaları yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, "Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesini ve ülkenin zaman kaybetmesini istemediklerini istediklerinin altını çizdi..

“Sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek."

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FOTOĞRAF 23 Ev ve araç alacakların yanı sıra farklı ihtiyaçları için paraya ihtiyacı olanlar bankaların kapısını çalıyor. Merkez Bankası'nın son iki toplantıda aldığı kararlar sonrasında ise faizlerde yukarı yönlü artışa geçti. Peki 2020 yılının da bitimine sayılı günler kala bankaların faiz oranları ne durumda. İşte banka banka konut, taşıt ve tüketici kredilerinde faizlerde son oranlar.. Ziraat Bankası faiz oranları (%) Tüketici kredisi: 1.75 Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: 1.65 Halk Bankası faiz oranları (%) İhtiyaç kredisi: 1.77 Taşıt kredisi: 1.77 Konut kredisi: 1.52 Vakıfbank faiz oranları (%) Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49 Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.79 Akbank faiz oranları (%) Direkt kredi: 2.07 İhtiyaç kredisi: 1.96 Taşıt kredisi: 1.51 Konut kredisi: 1.41 Garanti Bankası faiz oranları (%) Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49 Konut kredisi: 1.49 Taşıt kredisi: 1.64 İş Bankası faiz oranları (%) İhtiyaç kredisi: 1.50 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.40 TEB faiz oranları (%) İhtiyaç kredisi: 1.35 Taşıt kredisi: 1.50 Konut kredisi: 1.49 . QNB Finansbank faiz oranları (%) Bireysel ihtiyaç kredisi 1.35 Konut kredisi: 1.76 Taşıt kredisi: 1.61 Yapı Kredi Bankası faiz oranları (%) Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74 Konut kredisi: 1.51 Taşıt kredisi: 1.60 Denizbank faiz oranları (%) Mortgage kredisi: 1.52 Taşıt kredisi: 1.59 İhtiyaç kredisi: 2.14 Kredi faiz oranları değişti: İşte banka banka faiz oranları Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası'nın son toplantılarında aldığı kararlar sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu. Bankalar kredi faiz oranlarında bir bir güncellemeye giderken Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi ve Halkbank güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları ise şu şekilde oldu..

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