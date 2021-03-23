Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.