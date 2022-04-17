Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet iş yerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan 6 adet iş yeri, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesindeki Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan bilet satış yazıhanesi, Tuşba İlçesi İskele Mahallesinde bulunan iş yeri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesindeki Peynirciler Kuzey Çarşısı'nda bulunan 4 adet iş yeri, Erciş İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan 2 adet bilet satış yazıhanesi ile 1 adet satış büfesi 3 yıl süre ile, İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesindeki Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yeri ise 5 yıl süre ile kiraya verilecek.
İhale 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.