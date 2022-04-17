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Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet iş yerini kiraya veriyor
BASIN İLAN

Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet iş yerini kiraya veriyor

Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 16 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet iş yerini kiraya veriyor
Van.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan 6 adet iş yeri, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesindeki Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan bilet satış yazıhanesi, Tuşba İlçesi İskele Mahallesinde bulunan iş yeri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesindeki Peynirciler Kuzey Çarşısı'nda bulunan 4 adet iş yeri, Erciş İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan 2 adet bilet satış yazıhanesi ile 1 adet satış büfesi 3 yıl süre ile, İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesindeki Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yeri ise 5 yıl süre ile kiraya verilecek.

İhale 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

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