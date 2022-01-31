Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden kiralama ihalesi
BASIN İLAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden kiralama ihalesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üniversite yerleşkesinde bulunan 6 adet işletmeyi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden kiralama ihalesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 11 Şubat 2022 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca yapılacak.

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