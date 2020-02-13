Varank: Yerli otomobile şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler Bakan Varank, "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi.

Haber Merkezi 13 Şubat 2020, 17:05 Son Güncelleme: 13 Şubat 2020, 17:07 AA