Ekonomi Varank Yerli otomobile şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler
OTOMOTİV

Varank: Yerli otomobile şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler

Bakan Varank, "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi.

Haber Merkezi AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."

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