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Ekonomi Vatandaş evde kaldı telekomünikasyon sektörü coştu Turkcellden rekor ilk yarı geliri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaş evde kaldı telekomünikasyon sektörü coştu: Turkcell’den rekor ilk yarı geliri

Salgın nedeniyle evde kalan vatandaş, telekomünikasyon sektörünün gelirlerini artırmasını sağladı. Turkcell Grubu da, 2020 yılının ilk altı ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Mart ayından bugüne salgının etkisiyle evinde oturan vatandaş telekomünikasyon şirketlerine çalıştı. Evde geçirilen zamanın artmasıyla internet başta olmak üzere dijital uygulamaların kullanımı arttı. Hal böyle olunca ilk yarı cirolarında en yüksek performanslar görüldü.

GELİRDE %14,5 BÜYÜME

Turkcell de 2020’nin ilk 6 ayında, salgın etkilerine rağmen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde etti. 2020’nin ikinci çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkartarak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu.

1,7 MİLYAR TL NET KAR

Şirketin FAVÖK’ü 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yüzde 41,5’a yükseldi. Aynı dönemde FVÖK 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK marjı ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020’nin ilk 6 ayında net kârı 1 milyar 724 milyon TL olurken, mobil ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artarak 46,4 TL’ye ulaştı.

822 BİN FATURALI MÜŞTERİ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını söyledi. Erkan, “2020’nin ikinci çeyreği Covid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. Böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Dijital kanal satışlarına yoğun ilgi

  • Erkan, Turkcell’li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği Turkcell’in dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlemler ile cihaz alımlarının, yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaştığını vurguladı. Erkan, “Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020’nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış yaşandı. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık” diye konuştu.

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