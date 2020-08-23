Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kuruluna tüketicilerce son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığı belirtildi. Kurulun incelemeleri sonucunda, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

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Ayrıca indirimin dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmadığının ve ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, beşli ve altılı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyan uygulamaların saptandığı belirtildi.

Uyulması gereken kurallar hatırlatıldı

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlayan ilgili mevzuat kapsamında, "indirimli satış reklamları"nda uyulması gereken esasların belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İnternet sitesi, afiş, broşür, kısa mesaj, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi mecralarda bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını belirten bir ibare yer alması halinde, öncelikle indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleriyle indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmekte olup indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam veren kuruluşa aittir."

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Açıklamada, anılan çerçevede şikayetlerin özellikle ürünlerin fiyatları konusunda yoğunlaştığı göz önüne alındığında, firmaların indirimin miktarını hesaplarken ürünün piyasada bulunduğu süreç içerisinde gerçekleşmeyen fiyatları kullanmamaları gerektiği kaydedildi.

İnternetten satın alınan ürünlere yönelik satış iptalleri

Açıklamada, indirimli satış kampanyalarıyla ilgili tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu diğer bir konunun internet siteleri üzerinden satın alınan ürünlerde yaşanan sipariş iptalleri olduğu belirtildi. Başvurular incelendiğinde sorunun, piyasa şartlarına göre uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünlere ilişkin siparişlerin satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal edilmesinden ve daha sonra aynı ürünlerin yüksek fiyattan tekrar satışa sunulması nedeniyle ortaya çıktığı tespit edildi.

FOTOĞRAF 10 Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, oyun oynama oranlarında büyük bir artış oldu. Evde kalma süresi uzadıkça bu durumdan en az etkilenecek sektörlerin başında oyun sektörü geliyor. Sosyal izolasyon nedeniyle evde kalan oyuncular mobil, PC ya da konsol fark etmeksizin her platformda oyun oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte oyun severlerin oyunlar için yaptığı harcamalarda artış gösteriyor. Pek çok oyun firmasının oyun severlere özel indirimler ve kampanyalar uyguladığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya genelinde hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanımında yüzdesel olarak büyük bir artış mevcut. Statista’nın raporlarına bakıldığında, satışların dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Toplam oyun satışlarında ise yüzde 63’lük bir ivme söz konusu. Türkiye’ye baktığımız zaman sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor. Tüm dünyada da aynı trend var. Bu hem günlük aktif oyuncu sayıları hem de oyunlara harcanan para miktarında ivme kazanmış durumda” diye konuştu. Online turnuvaların daha fazla olduğunu belirten Ozan Aydemir, “Şu anda gençlerimiz hali hazırda evde olduğu için, birçok oyun firması tüm dünyada farklı online oyun içi etkinlikler, kampanyalar ve turnuvalar yapıyor. Türkiye’de de bu geçerli. Hatta oyun sektöründen bağımsız non-endemic markalarımız da evlerinde olan çalışanlarını mutlu etmek için şirket içi online turnuvalar düzenliyor. PUBG Mobile, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile, Kafa Topu 2, Mobile Legends, CS: GO, DOTA 2, Zula, COD Warzone, LOL, Mount & Blade Bannerlord, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki offline oyunlar en trend oyun, oyun türü ve platformlar olarak göze çarpıyor. Oyuna genel bir kavram olarak bakarsak aileler, şu an evdeki gençlerle vakit geçirmek için kutu oyunlarına da yönelmiş durumda. Online dışında offline oyunlarda türetmeye çalışıyoruz” dedi. Oyun satışları yüzde 63 büyüdü: Türkiye’de oyun oynayanların sayısı yüzde 40 arttı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde, dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam'de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sadece Steam değil tüm oyun platformlarında büyük bir yoğunluk söz konusu olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Türkiye'de de evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde, günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40'lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor ” dedi. BiP'te paylaş

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Son bir yılda 1,2 milyon lira para cezası kesildi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 lira ile 419 bin 126 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı." bilgisi aktarıldı.