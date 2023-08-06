Vatandaşın mağduriyetine göz yummayız

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düşmesi zeytinyağı üreticisi ülkeleri harekete geçirdi. Türkiye, bu konuda öncü olup, en hızlı tedbir alan ülkelerden biri oldu. Kamuoyunda yanıltıcı bazı haberlere cevap niteliği taşıyan Ticaret Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız. Ancak iç tüketimde vatandaşımızın yüksek fiyatla mağdur edilmesine de göz yummayız. Nitekim varili ve dökme zeytinyağının ihracatını kısıtlama kararımız, kısa sürede iç piyasadaki yükselmiş fiyatları geriye çekecektir" denildi.

KURAKLIK NEDENİYLE KÜRESEL ÖLÇEKTE FİYATLAR TAVAN YAPTI

Ticaret Bakanlığı, 'Bakanlık, yatırım üretim ihracat istihdam seferberliğini ve cari açığı kapatma hedefini önemsemektedir' başlığı ile yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, zeytinyağı fiyatlarında küresel ölçekteki yükselişe dikkat çekildi. İhracatta temmuz ayında, bazı sektör ve ürünlerde deprem yaralarının sarılması sürecinde ithalatın artışı ve bunun nedenlerinin gündemde önemli yer edindiği ifade edildi. İç ticaretteki dengelerin de yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her ürüne rahatça ulaşabilmesi ve uygun fiyattan alabilmesi için gerektiğinde ihracat veya ithalatta ürün bazlı değişikliklere gidebiliyor. Bu kapsamda son zamanlarda küresel ısınma ve bunun neticesinde Akdeniz havzasındaki baskın kuraklıktan dolayı İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede zeytin ve zeytinyağı üretimi büyük hasar almış ve küresel ölçekte zeytinyağı fiyatları tavan yaptı" bilgisi paylaşıldı.

KUTULU VE AMBALAJLI ÜRÜN İHRACATINDA KISITLAMA YOK

Halkın zeytinyağını çok yüksek fiyatlardan tüketmemesi amacıyla 19 Temmuz'da litrede 20 cent fon kesintisi uygulaması getirilmek zorunda kalındığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Kutulu ambalajlı katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatımızda kısıtlama yoktur. Önümüzdeki sezonun tablosunu görmek zorundayız. Yeni sezonda Akdeniz’deki kuraklık devam ederse zeytinyağı daha da hassas bir ürün olacak ve devletimizin ve ilgili tüm bakanlıkların bu ürünün üretimi ve vatandaşa ulaşması için daha farklı tedbirler alması gerekebilecek."

Yeni hasat dönemine kadar uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, uygulamanın yeni hasat dönemi olan 1 Kasım 2023 tarihine kadar süreceğini ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde olduklarını bildirdi. Ankara’da ve İstanbul’da araç stokçuluğu yapıldığına dair bazı ihbarların da takip edildiği, bu konuda kanunların verdiği yetki çerçevesinde en üst limitte cezaların uygulandığı kaydedildi.

İhracatta başarı hikayesi

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatındaki başarıya dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “2022/23 sezonu ilk 9 ayında zeytinyağı ihracatımız bir önceki sezonun aynı dönemine göre; miktar bazında yüzde 240 artarak 136,5 bin ton olarak (632 milyon dolar) gerçekleşti. Kutulu zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 3 artarken, dökme zeytinyağı ihracatımız 5,5 kat, varilli ihracatımız 4 kat arttı. İspanya’ya ihracatımız 21 kat, İtalya’ya ihracatımız ise 44 kat arttı.”







