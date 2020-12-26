Ekonomi Vatandaşın tercihi Cumhuriyet altını
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşın tercihi Cumhuriyet altını

Pandemi nedeniyle yükselişe geçen altın, yatırımcının hala gözdesi olmaya devam ediyor. Altın çeşitleri arasında vatandaşların en çok tercih ettikleri Cumhuriyet, çeyrek, külçe altın ve bilezik oldu.

Haber Merkezi İHA
Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altını daha fazla satılıyor.
Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altını daha fazla satılıyor.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yükselişe geçen, ancak şimdilerde duraklama dönemine giren altın, yatırımcının hala gözdesi olmaya devam ediyor. Son günlerde korona virüs aşısı haberlerinden sonra altın piyasasında ani bir düşüş de yaşandı. Son zamanlarda yükseliş rekorunu kıran gram altın 440 liralara kadar indi. Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

Altın fiyatları düştü

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, “Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şuanda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yüksele de bilir. Çünkü 550 TL’ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı“ dedi.

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"En güvenilir liman altın"

Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altınının daha fazla satıldığını söyleyen Kumru, “Vatandaş daha çok çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve bilezik alıyor. Takı sektöründe bileklik, zincir veya tuğralı zincirler daha az satılıyor. Ama şuan tavsiye edilen külçe altın, Cumhuriyet altını. Bunlar en çok satılanlar. Vatandaşa tavsiyemiz yatırım amaçlı en güvenilir liman altın. Vatandaşlar Cumhuriyet, çeyrek, külçe ve bilezik alabilir. Borsa da şu an ön planda ama altın her zaman altındır” diye konuştu.

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