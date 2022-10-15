Vatandaşlar sosyal konutu sahiplendi

Kocaeli’de Sıfık Atık Sempozyumu’na katılan Bakan Murat Kurum, gıdada israfın da önüne geçen yemeklerin dağıtımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 bin sosyal konutla ilgili Kocaeli’de açıklamalarda bulundu. Başvuruların 7,5 milyona ulaştığını hatırlatan Bakan Kurum, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

REKOR BAŞVURUYA LAYM

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’yle ihtiyacı da tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Gençlere umut olmaya devam edeceğiz. Onlara sosyal devlet ilkesinin gereği, yine sosyal konut yapmaya, sosyal konut yapılacak arsa sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın bir başvuruyla, rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara layık olmak için çalışacağız" diye konuştu.

25 EKİM’DE 17 İLDE TEMELLER ATILIYOR

Kurum, 31 Ekim'de konutların, 7 Kasım'da da arsa ve iş yerleri başvurularının tamamlanacağını altını çizerek, "Bitmesine müteakip kuralarımızı çekeceğiz. 25 Ekim'de 17 ilimizde, 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

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KURADA ÇIKMAYANA PARASI İADE EDİLECEK

"Şansı gülmeyenlerin paraları ne olacak?" sorusuna da cevap veren Kurum, "Paraları iade olacak. Ama biliyorsunuz arsamız 1 milyon, konutumuz 250 bin, 10 bin iş yerimiz var. Her eve girmeyi hedefliyoruz, zaten bu projemizin ilk etabı. İkinci etabı olacak. Yani 2023-2028 yılları arasında, başvuran ama alamayan vatandaşlarımıza aynı anlayışla projelerimizi yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

7 BİN DEPOZİTO NOKTASI GELİYOR

Online Depozito Bilgi Yönetim Sistemini tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, “Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adet cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajının geri dönüşümü yapılacak. 100 milyar lira tasarruf sağlanacak” dedi.

GÜNDEM Bakan Kurum Sosyal Konut Projesi'nin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı